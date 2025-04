Dove comprare Nintendo Switch 2: data d’uscita, preordini e prezzo

Il momento tanto atteso è arrivato: dopo un successo planetario senza precedenti della prima console ibrida nipponica, Nintendo Switch 2 è finalmente in dirittura d’arrivo sugli scaffali dei negozi. Con un Direct della durata di quasi un’ora, Nintendo ha mostrato al mondo la sua nuova creazione che proverà a ripetere lo strepitoso successo ottenuto con la prima Nintendo Switch. Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo subito insieme come acquistare la nuova console!

Nintendo Switch 2: dove comprare la nuova console ibrida e quanto costa

Specifiche, caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Nintendo

Nintendo Switch 2 arriverà in Italia al prezzo di 469.99€, nella colorazione completamente nera con joycon ad inserti colorati blu e rossi (che richiamano proprio le tonalità delle versioni originali), oppure 509.99€ per il bundle con Mario Kart World. Rispetto alla prima edizione della console ibrida, Nintendo Switch 2 può vantare un display LCD da 7.9″ decisamente più grande rispetto al passato, mentre i Joycon abbandonano l’aggancio su rotaia per far affidamento su un ben più comodo aggancio magnetico.

Specifiche tecniche in aggiornamento….

Quando esce Nintendo Switch 2?

Crediti: Nintendo

Nintendo Switch 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 5 giugno, con i pre-ordini che partiranno già nel corso dei prossimi giorni. La data da segnare sul calendario per prenotare la nuova console nipponica è quella del 8 aprile, quando gli store (online e offline) autorizzati apriranno ufficialmente i preordini di Nintendo Switch 2.

Al momento non è possibile sapere quante scorte saranno disponibili, ma negli ultimi anni i lanci delle console da gaming (per esempio PlayStation 5) sono stati piuttosto problematici e le unità ridotte al minimo. Il consiglio, nel caso in cui siate interessati a Nintendo Switch 2, è quello di effettuare quanto prima il preordine per essere sicuri di riceverla il giorno di lancio.

Dove acquistare Nintendo Switch 2

Crediti: Nintendo

