OnePlus Nord CE 4 Lite ha una data: il nuovo medio gamma è pronto al lancio

La compagnia cinese ha annunciato un evento per il mese di giugno dedicato ad uno smartphone misterioso, celato nell’ombra. Tuttavia una piccola disattenzione ed ecco che l’identità è svelata: si tratta di OnePlus Nord CE 4 Lite, in dirittura d’arrivo nei mercati Global, ed ora ha una data di presentazione ufficiale.

OnePlus Nord CE 4 Lite in arrivo a giugno: ufficiale la data di presentazione

K12x – Crediti: OPPO

Il debutto del prossimo medio gamma Global di OnePlus è stato annunciato sui social e su Amazon India e proprio quest’ultimo si è rivelato fatale. Nel sito dedicato al telefono (lo trovate in fonte) è presente il teaser poster e provando a salvarlo, ecco spuntare il nome commerciale del telefono in arrivo. Insomma, si tratta proprio di OnePlus Nord CE 4 Lite e la data di presentazione è fissata per il 18 giugno: al momento si parla solo del mercato indiano e restiamo in attesa di eventuali novità (per le nostre latitudini).

Crediti: OnePlus

Il nuovo telefono dovrebbe essere un rebrand di OPPO K12x e di conseguenza design e specifiche sarebbero già noti. Ad aprile l’azienda ha annunciato OnePlus Nord CE 4 (ancora inedito in Italia) mentre a luglio dovrebbe presentare il boss della gamma, ossia OnePlus Nord 4 (già protagonista di vari leak).

Cosa aspettarsi dal prossimo OnePlus Nord CE 4 Lite

Crediti: gadget_bits (X/Twitter)

Questa non è la prima volta che si parla di OnePlus Nord CE 4 Lite: come anticipato anche poco sopra, il dispositivo dovrebbe essere un rebrand Global di OPPO K12x, medio gamma lanciato in Cina a maggio. Come prova di ciò – a parte l’esperienza passata con i precedenti K11x e Nord CE 3 Lite) – ci sono anche vari indizi pubblicati in rete. Per prima cosa, una presunta immagine dal vivo del nuovo OnePlus: il design è praticamente identico a quello del cugino targato OPPO (K12x).

Crediti: Thetechoutlook

Inoltre hanno fatto capolino anche i primi benchmark sulla piattaforma Geekbench: osservando le caratteristiche, sembra che il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 695, proprio il chipset del modello di OPPO. Comunque secondo altre indiscrezioni, Nord CE 4 Lite sarebbe mosso invece dallo Snapdragon 6s Gen 3: si tratta di un chipset fresco di lancio e in soldoni una versione rinominata e leggermente potenziata del “vecchio” Snapdragon 695. Vedremo quale sarà il SoC che troveremo a bordo e nel frattempo eccovi la scheda tecnica presunta del prossimi mid-range di OnePlus.

Dimensioni 162,9 x 75,6 x 8,1 mm per un peso di 191 grammi

Certificazione IP/

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz

da 6,67″ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, refresh rate a , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55)

A78 + 6 x 1,8 GHz A55) GPU Adreno 619

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, Speaker stereo, mini jack 3.5 mm

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e flash LED

f/1.8-2.4 con sensore di profondità e flash LED Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

