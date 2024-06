In vacanza senza pensieri, con le Power Station FOSSiBOT: si parte da meno di 300€!

Il caldo è ormai arrivato e abbiamo raggiunto temperature elevate: aspettiamo l’afa vera e propria e nel frattempo è bene cominciare a prepararci per l’arrivo delle ferie estive. Quali che siano i tuoi piani, avere una Power Station FOSSiBOT sarà di certo un’ancora di salvezza: sia per le giornate al mare che per il campeggio, per le gite fuori porta o “semplicemente” da portare in vacanza, per non restare mai senza corrente! I nuovi coupon di Geekmall capitano a pennello: ecco le migliori soluzioni in offerta sullo store, tutte con spedizione dall’Europa e prezzi a partire da meno di 300€!

FOSSiBOT F2400, F3600 e F800 in offerta su Geekmall: risparmia con i nuovi coupon e la spedizione EU gratis

Crediti: FOSSiBOT

L’acquisto di una Power Station potrebbe scoraggiare alcuni utenti: si tratta di un articolo parecchio mirato almeno all’apparenza, ma in realtà è un dispositivo più utile di quanto si pensi. Le vacanze sono il momento perfetto per valutarne l’acquisto (in campeggio è un must have per godersi la natura senza troppe rinunce): un articolo perfetto per accompagnati in viaggio ma che non mancherà di diventare indispensabile anche a casa. Infatti oltre a fungere da stazione di ricarica e di alimentazione durante i momenti speciali, in montagna, al mare o in campeggio, ha anche altri utilizzi: può essere utilizzato come soluzione di riserva in caso di interruzioni di corrente oppure come stazione multi-presa per ricaricare/alimentare più dispositivi, ad esempio. Le Power Station FOSSiBOT sono tra le più affidabili sulla piazza e con i nuovi coupon Geekmall le cose si fanno ancora più interessanti.

Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F2400 è l’alternativa di fascia media, in promo a 749€: si tratta di un generatore portatile da 2.048 Wh con una potenza in uscita di 2.400W, dotato di una batteria LiFePO4 da oltre 3.500 cicli e il supporto alla ricarica ultra-rapida in sole 1,5 ore (utilizzando sia la rete elettrica che la ricarica solare). Il dispositivo è equipaggiato con 16 porte in uscita (6 CA, 6 USB e 4 CC): ciò vuol dire che è possibile alimentare tanti prodotti differenti, per un’esperienza di campeggio votata al relax (con mini frigo, TV, bollitore, asciugacapelli e tanto altro ancora). Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Per chi cerca il top (magari un veterano della Power Station), allora FOSSiBOT F3600 è il modello perfetto. Si tratta di una belva con una capacità di 3.840 Wh e 3.600W, ricarica rapida in 90 minuti (sempre combinando la ricarica AC e quella solare) ed una batteria composta da celle LiFePO4 EVE 40135 a lunga durata (fino a 6.500 cicli). La stazione supporta fino a 13 dispositivi contemporaneamente, è presente la funzione UPS (è in grado di fungere da gruppo di continuità), integra una luce LED da 3W e perfino una torcia portatile con aggancio magnetico.

Infine, FOSSiBOT F800 è il generatore portatile per chi vuole risparmiare: costa meno di 300€ ma non si fa mancare nulla ed è ottimo sia come compagno di viaggio che per le emergenze a casa. In questo caso abbiamo una capacità da 512 Wh e una potenza in uscita da 800W, il supporto alla ricarica solare e la possibilità di alimentare fino a 8 dispositivi in contemporanea (grazie ad altrettante porte). La batteria LiFePO4 garantisce oltre 3.500 cicli mentre le dimensioni compatte la rendono la Power Station ideale per chi cerca un modello poco ingombrante.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le