OnePlus Nord 4 sarà il mid-range dell’estate: ecco quando arriverà

La casa cinese si prepara a lanciare il suo prossimo medio gamma della serie Nord ed ora arrivano indiscrezioni sul periodo d’uscita preciso. OnePlus Nord 4 sembra quasi dietro l’angolo e alla fine sembra che dovremo pazientare solo per poche settimane, almeno stando alle ultime novità.

OnePlus Nord 4 in arrivo tra pochi mesi: ecco le ultime indiscrezioni sul periodo d’uscita

Ace 3V – Crediti: OnePlus

La presentazione ufficiale di OnePlus Nord 4 sarebbe fissata per il mese di luglio 2024, quindi in piena estate. Manca ancora una data ma la fonte dovrebbe essere affidabile; ovviamente si parla del mercato Global inteso come quello indiano e non è dato di sapere se e quando arriverà in Italia. Il precedente OnePlus Nord 3 ha fatto capolino nella nostra penisola lo scorso luglio, quindi potremmo essere ottimisti al riguardo (ma mancano ancora conferme ufficiali).

L’ultimo arrivato della famiglia di medio gamma targati OP è OnePlus Nord CE 4, attualmente inedito in Italia. Prossimamente dovremmo assistere al debutto di Nord CE 4 Lite, già protagonista di varie indiscrezioni. Per quanto riguarda Nord 4, design e specifiche potrebbero non avere segreti: si parla infatti di un possibile rebrand di OnePlus Ace 3V, come da tradizione per la gamma.

OnePlus Nord 4 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni 162,7 x 75,2 x 8,47 mm per 200 grammi

Certificazione IP65

Display AMOLED con curvatura 2.5D da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, luminosità di picco di 2.150 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit

con curvatura 2.5D da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, luminosità di picco di 2.150 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (9.149 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, chip SuperVOOC S per la gestione della ricarica, sensore IR, antenna surround 360°, Alert Slider

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con OIS, IMX882, ultra-grandangolare da 112° e zoom digitale 20X (no zoom ottico)

f/1.8-2.2 con OIS, IMX882, ultra-grandangolare da 112° e zoom digitale 20X (no zoom ottico) Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14

