Snapdragon 6s Gen 3 ufficiale: il 5G è sempre più economico

È arrivato l’annuncio da parte di Qualcomm, che in queste ore ha svelato al pubblico il nuovo Snapdragon 6s Gen 3. Al catalogo del chipmaker statunitense si aggiunge così un System-on-a-Chip di ultima generazione, pensato per essere utilizzato a bordo degli smartphone che puntano al target più tipicamente economico.

Qualcomm presenta Snapdragon 6s Gen 3, il nuovo SoC 5G per il settore low-cost

Realizzato con processo produttivo a 6 nm da parte di TSMC, Snapdragon 6s Gen 3 include al suo interno una CPU octa-core Kryo ARMv8.2 (2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Adreno 619 con cui giocare fino a 120 fps. Lato memorie c’è il supporto agli standard LPDDR4X e UFS 2.2 per RAM e ROM, e la presenza del Qualcomm AI Engine combina CPU, GPU, processore Hexagon e sensori per abilitare le funzioni d’intelligenza artificiale.

La fotocamera è gestita da un triplo ISP a 12-bit per il supporto a sensori fino a 108 MP con registrazione video 1080p a 60 fps e Slow-Motion 720p a 120 fps. La connettività è di tipo 5G con modem Snapdragon X51 e supporto mmWave e sub-6 GHz SA+NSA per velocità fino a 2,5 Gbps in downlink e 1,5 Gbps in uplink, piattaforma FastConnect 6200 con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza e GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC e QZSS. Infine la ricarica, con tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+.

Quale sarà il primo smartphone a portare lo Snapdragon 6s Gen 3 sul mercato? Grazie alle indiscrezioni circolate in rete, questo debutto dovrebbe arrivare assieme a quello del Motorola Moto G85.

