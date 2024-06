Motorola E14 ufficiale: low-cost sì, ma con specifiche più moderne

Ecco una nuova aggiunta alla proposta di fascia economica da parte di Motorola: si chiama Moto E14, pensato per elevare l’esperienza di chi vuole spendere molto poco. Confrontandolo col modello precedente di inizio 2023, si può notare che l’azienda ne ha elevato l’esperienza hardware e software portandolo più in linea con gli standard odierni.

Motorola presenta ufficialmente Moto E14: tutte le novità per la fascia bassa

Se Moto E13 aveva un ormai anacronistico schermo con notch a goccia, il nuovo Moto E14 passa al design punch-hole, con un foro centrale che ospita la selfie camera da 5 MP f/2.2; posteriormente rimane una fotocamera singola da 13 MP f/2.2, con un modulo che riprende le linee dei modelli più recenti. Non solo per il punch-hole: il display è adesso un pannello LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate che sale da 60 a 90 Hz.

Misura 163,5 x 74,5 x 8 mm, ha un peso di 178 grammi per uno smartphone con scocca in plastica e protezione del vetro di tipo Gorilla Glass 3. Non cambia il SoC, che rimane l’Unisoc T606 a 12 nm con CPU octa-core fino a 1,6 GHz A75, GPU Mali-G57 MP1, 2 GB di RAM ma con una più rapida ROM da 64 GB UFS 2.2 (anziché eMMC 5.1) espandibile con microSD. Anche la batteria non varia, una 5.000 mAh ma con ricarica che passa da 10 a 15W, si aggiorna il software ad Android 14 Go Edition e c’è connettività dual SIM 4G e Bluetooth 5.0 (niente NFC).

Motorola ha lanciato Moto G14 in Regno Unito al prezzo di 70£, circa 80€, attendendo che venga portato anche in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le