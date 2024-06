Recensioni Sihoo C300: la sedia ergonomica perfetta per chi passa tante ore in ufficio

I problemi alla schiena spesso si possono manifestare a causa di una errata postura, soprattutto per chi passa tanto tempo seduto su una sedia ad una scrivania. Nonostante le sedie da ufficio nel corso degli anni siano diventate sempre più comode, alle volte è necessario fare un salto di qualità per garantire il massimo comfort alla propria schiena. Questo è proprio il caso di Sihoo C300, una sedia premium che mette l’ergonomia al primo posto, con sostengo lombare e poggiatesta. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensioni Sihoo C300

Design e materiali

Sihoo C300 è una sedia d’ufficio dotata di un design con rete mesh che favorisce il flusso d’aria, evitando quel terribile calore che assimilano le tipiche sedie con seduta e schienale in simil-pelle (soprattutto durante il periodo estivo). Le rete elastica e flessibile, infatti, oltre ad essere particolarmente comoda evita anche problemi di sudorazione eccessiva, utilizzando materiali leggerissimi che non creare fastidio. Il design alla moda ed elegante, con una livrea in bianco e grigio (ma disponibile anche in colorazione total black), fa si che la sedia possa addirittura risultare un vero e proprio elemento d’arredo, sia in ufficio che a casa.

Le scocche il plastica sorreggono bene la struttura, mentre il supporto lombare si assicura che la schiena sia sempre dritta e in posizione ottimale. I braccioli con copertura in eco-pelle sono completamente regolabili nella posizione e nell’altezza, mentre il poggiatesta si assicura che ci si possa rilassare al meglio, senza perdere l’equilibrio oppure rischiare infortuni al collo. La sedia può essere reclinata fino a 112° e regolata in altezza tramite la classica manopola posta al di sotto della seduta, supportando un peso fino a 135 Kg. Ottime le cinque rotelle di cui è dotata la sedia, che permettono il trasporto in modo estremamente fluido ma saldo, senza mai creare eccessivo attrito oppure scivolando troppo facilmente.

La sedia è spedita in una grande confezione che si occupa di proteggere al meglio ogni singolo componente: l’assemblaggio è piuttosto semplice e le istruzioni sono molto chiare da seguire. Le viti sono impacchettate in modo che non si possano ne perdere ne danneggiare durante il trasporto o il montaggio, mentre nella confezione sono inclusi anche le due chiavi esagonali utili all’assemblaggio, in modo da non necessitare di alcuno strumento esterno. Una persona può completare il montaggio in circa 30 minuti, ma con l’aiuto di un assistente è tutto molto più comodo e veloce.

Seduta ed ergonomia

La prima volta che ci si siede sulla Sihoo C300 si potrebbe addirittura avvertire un senso di fastidio: questo perché le nostre schiene non sono più abituate ad essere correttamente sorrette come avviene in questo caso grazie al sostegno lombare dedicato. Le classiche sedie da ufficio, infatti, trattano la schiena come fosse un pezzo unico del nostro corpo, mentre il modello C300 offre il giusto supporto laddove è più necessario. Dopo i primi 10-15 minuti, infatti, si inizia subito a notare come il fastidio di dover star seduti ad una scrivania inizi pian piano a diventare sempre meno pesante, fino a guadagnare un completo stato di relax della spina dorsale.

La rete mesh che compone seduta, schienale, supporto lombare e poggiatesta, infatti si occupa di distribuire al meglio tutto il peso del corpo, in modo da non affaticare punti specifici della schiena o del fondoschiena. I braccioli regolabili, inoltre, permettono di poter posizionare le braccia con l’angolazione che più e comoda, che sia per scrivere alla tastiera oppure che ci si trovi in posizione di riposo. Vale lo stesso per il poggiatesta: uno dei momenti che più spesso si compie quando si è seduti è quello di spingere la testa all’indietro e in alcuni casi potrebbe essere fastidioso non trovare un sostegno. In questo caso, la rete mesh lascia accomodare il capo creando una immediata sensazione di relax, anche grazie alla possibilità di regolarne la posizione in modo preciso e più adatto alla propria altezza.

La nostra prova ha evidenziato come effettivamente la giusta postura donata dalla Sihoo C300 possa effettivamente donare un sollievo durante la seduta, rendendo meno pesante stare le classiche otto ore lavorative davanti alla scrivania. Potrebbe servire qualche minuto per abituarsi, ma già dopo qualche ora sarà davvero impossibile tornare ad utilizzare le classiche sedie da ufficio prive di sostegno lombare e poggiatesta regolabile. Ci si può, poi, completamente dimenticare del sudore: in questi giorni, infatti, ha fatto parecchio caldo e non abbiamo accusato minimamente alcun tipo di calore in eccesso generato (o trattenuto) dalla sedia, con la rete mesh che dissipa il calore corporeo in modo eccellente.

Recensioni Sihoo C300: prezzo e considerazioni

Sihoo C300 è una sedia particolarmente comoda a cui però la schiena deve abituarsi: le classiche sedie da ufficio, infatti, tendono a farci avere una postura scomposta, mentre la struttura realizzata da questo brand rimette tutto in ordine. Il supporto lombare allevia le tante ore passate alla scrivania, mentre il poggiatesta regolabile regala dei piacevoli momenti di relax. La tecnologia messa in campo per questa sedia è davvero eccezionale e per questo motivo non ci può sicuramente aspettare un prezzo troppo basso.

Sihoo, infatti, ha lanciato il modello C300 al prezzo di 399€, ma grazie all’offerta in corso è possibile ottenere uno sconto di 130€ e farla propria per soli 269€. Se passate tanto tempo in ufficio oppure seduti ad una scrivania in smart working, regalate alla vostra schiena un po’ di sollievo: ve ne sarà sicuramente grata, qualunque sia il prezzo.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le