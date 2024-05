Redmi 13 4G quasi ufficiale: immagini e prezzo del prossimo low budget

La costola di Xiaomi si prepara ad aggiungere due novità budget all’attuale serie 13, con un occhio sia agli utenti che cercano un dispositivo completo ed economico che ai Mi Fan che puntano alla fascia low cost. Redmi 13 5G è in dirittura d’arrivo ma ci sarà anche Redmi 13 4G: proprio quest’ultimo è protagonista di un leak “definitivo” con tanto di immagini, dettagli sulle specifiche e anticipazioni sul prezzo Global.

Redmi 13 4G senza segreti: immagini, specifiche e prezzo del prossimo budget phone Global

In realtà questa non è la prima volta che si parla del budget phone: già ad aprile hanno fatto capolino i primi dettagli ma ora abbiamo a che fare con una panoramica quasi completa. Redmi 13 4G dovrebbe avere un look simile a quello del predecessore, seppur con piccole differenze nel layout della fotocamera. Frontalmente, un ampio schermo con punch hole centrale; si tratterebbe di un pannello LCD da 6,79″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Tra le altre caratteristiche avremmo una batteria da 5.030 mAh con ricarica da 33W, una fotocamera da 108 MP ed un modulo selfie da 13 MP, Android 14 con HyperOS lato software, un lettore d’impronte digitali posizionato di lato.

Per quanto riguarda il chipset si vocifera del SoC Helio G88 oppure dell’inedito Helio G91: poco male, perché dovrebbe trattarsi di soluzioni molto simili (quindi processori budget). Il leak dedicato a Redmi 13 4G è completo a tutto tondo e comprende anche il prezzo Global: il telefono dovrebbe debuttare nei tagli da 6/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente a 199€ e 229€. I prezzi trapelati sono in euro, di conseguenza è lecito ipotizzare che il budget phone arriverà alle nostre latitudini (ma ad oggi non c’è ancora un periodo d’uscita).

