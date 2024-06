Samsung si prepara alla battaglia legale con Oura: Galaxy Ring è a rischio ban?

Il lancio di Samsung Galaxy Ring potrebbe avvenire davvero a breve, per questo motivo la squadra legale della compagnia coreana sembrerebbe essere entrata in allerta per evitare che la commercializzazione del nuovo prodotto possa essere interrotta a causa di azioni legali da parte di altre aziende. Oura, l’attuale leader del mercato degli smart ring, infatti ha un importante storico di azioni legali contro i competitor e Samsung sembra saperlo molto bene.

Oura ha un lungo passato di cause contro gli smart ring: Samsung si prepara al meglio

Crediti: Oura

Secondo quanto riportato da Bloomberg Law, infatti, Samsung starebbe già cercando aiuto legale alla US District Court in California, in preparazione ad una eventuale denuncia da parte di Oura per i brevetti utilizzati da Galaxy Ring. La compagnia coreana, infatti, starebbe cercando di assicurarsi che il suo nuovo prodotto non possa essere in alcun modo accomunato a quelli di Oura, per evitare il ban del vendite fin da subito.

I documenti preparati da Samsung, inoltre, avrebbero svelato anche il periodo di lancio del nuovo Galaxy Ring, che potrebbe arrivare sul mercato statunitense già nel corso del mese di agosto. Bisognerà attendere, probabilmente, la presentazione ufficiale del prodotto per scoprire se Oura avrà davvero le carte in tavola per fermare da subito la commercializzazione dello smart ring coreano, oppure se il dispositivo riuscirà effettivamente ad evitare qualsivoglia accusa.

