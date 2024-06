Samsung Galaxy Ring sta arrivando: svelato il mese di lancio

Aggiornamento 04/06: Samsung, con i documenti di una possibile causa legale con Oura, potrebbe aver svelato il periodo di lancio del nuovo Galaxy Ring. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Presentato lo scorso mese di gennaio, c’è davvero tanta attesa per il nuovo Samsung Galaxy Ring che, stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere addirittura più vicino di quanto si poteva inizialmente immaginare. I rumor, infatti, suggeriscono la presenza dell’anello smart dell’azienda coreana già nel consueto evento Unpacked estivo, nonostante le prime informazioni parlassero di un lancio addirittura slittato al 2025.

Samsung Galaxy Ring: l’estate 2024 potrebbe essere caratterizzata dall’anello smart

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Ring offrirà la funzionalità ECG e la possibilità di misurare “il flusso del sangue”, con tanto di supporto per i pagamenti wireless e il controllo degli altri dispositivi (probabilmente in relazione alla domotica e all’ecosistema SmartThings).

Un celebre insider, inoltre, suggerisce che l’anello smart verrà offerto in otto diverse taglie: Samsung infatti vorrebbe assicurarsi che tutti possano indossare il Galaxy Ring comodamente, anche chi ha le dita più grandi o più piccole della media. Questa differenziazione aiuterà anche l’anello ad adattarsi meglio alle dita degli uomini e a quelle delle donne

Il debutto, infine, sembrerebbe essere previsto per quest’estate: il prossimo evento Unpacked, che potrebbe tenersi nella seconda metà di luglio 2024, potrebbe vedere tra i protagonisti Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, ma anche l’attesissimo Galaxy Ring.

Secondo le informazioni pubblicate da un celebre magazine coreano, inoltre, Samsung avrebbe messo in programma l’inizio della produzione di massa di Galaxy Ring per il mese di maggio 2024, con ben 400.000 unità che potrebbero arrivare sul mercato nel periodo estivo.

Samsung sembrerebbe, nelle ultime ore, aver svelato che il nuovo Galaxy Ring verrà lanciato negli Stati Uniti nel mese di agosto, con i documenti preparati per una eventuale battaglia legale con Oura.

