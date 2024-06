AliExpress Summer Carnival: tira aria di saldi estivi, con sconti fino al 70%!

Lo store AliExpress ha dato il via alla prima fase dei suoi saldi estivi in salsa tech con l’evento Summer Carnival: il festival degli sconti vede protagonisti i migliori prodotti dei migliori brand, ovviamente con un ribasso stellare (fino al 70% in meno). Non possono mancare dei nuovi Coupon Generici e tante occasioni in flash sale: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa!

AliExpress Summer Carnival: aspettando i saldi estivi (con tante offerte e nuovi Coupon)

Dopo la fase di riscaldamento dell’evento AliExpress Summer Carnival ora l’iniziativa promozionale dello store entra nel vivo (e terminerà alle ore 23:59 del 7 giugno). Nella pagina principale dall’evento trovi tantissimo prodotti tra cui scegliere, tutti accomunati dalla dicitura Choice Day: si tratta degli articoli di AliExpress in extra sconto, con spedizione gratis e reso gratuito dono 15 o 90 giorni. Come di consueto sono presenti vari Coupon Generici che permettono di ottenere un determinato sconto a fronte di una spesa minima. Li trovi di seguito e nel caso ce ne saranno di nuovi, aggiorneremo la lista non appena disponibili.

Coupon: SCIP04 – Sconto di 4€ su una spesa minima di 29€

– Sconto di 4€ su una spesa minima di 29€ Coupon: SCIP08 – Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€ Coupon: SCIP12 – Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€

– Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€ Coupon: SCIP20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 139€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 139€ Coupon: SCIP50 – Sconto di 50€ su una spesa minima di 299€

– Sconto di 50€ su una spesa minima di 299€ Coupon: SCIP80 – Sconto di 80€ su una spesa minima di 499€

– Sconto di 80€ su una spesa minima di 499€ Coupon: SCA04 – Sconto di 4€ su una spesa minima di 29€

– Sconto di 4€ su una spesa minima di 29€ Coupon: SCA08 – Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€ Coupon: SCA12 – Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€

– Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€ Coupon: SCA20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 139€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 139€ Coupon: SCA50 – Sconto di 50€ su una spesa minima di 299€

– Sconto di 50€ su una spesa minima di 299€ Coupon: SCA80 – Sconto di 80€ su una spesa minima di 499€

Ci sono poi altre due pagine da visitare per non perdere nessuna occasione dell’evento AliExpress Summer Carnival: la categoria TOP BRAND vede protagonisti i migliori marchi, con sconti assurdi (ci sono articoli Xiaomi, OnePlus, Anker, Cubot, Doogee, Eufy, Blackview e non solo); nella sezione BESTSELLERS trovi invece i prodotti più apprezzati dagli utenti dello store, ovviamente a prezzi super convenienti! Infine, ecco una terza selezione di prodotti in promozione, con ulteriori occasioni per risparmiare. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

