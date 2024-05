Realme 12 5G, 12+ e 12X arrivano in Italia: ecco quando (e cosa aspettarsi)

Dopo il lancio dei modelli della gamma Realme 12 Pro, la serie principale del brand si arricchisce con ben tre smartphone. Realme 12 5G, 12+ 5G e 12X 5G sono in arrivo in Italia: ecco la data di presentazione della nuova famiglia di telefoni, insieme ai primi dettagli ufficiali.

Realme 12 5G, 12+ e 12X, svelata la data di presentazione per l’Italia: cosa aspettarsi dai nuovi mid-range in arrivo

Crediti: Realme

La data di presentazione per l’Italia della serie Realme 12 5G è fissata per il 14 maggio e come anticipato anche in apertura vedrà come protagonisti tre nuovi smartphone. In realtà non si tratta di modelli inediti, ma di telefoni già annunciati in altri mercati (motivo per cui conosciamo già le principali specifiche). Realme 12+ 5G è mosso dal chipset Dimensity 7050 di MediaTek e monta una fotocamera Sony LYT-600 da 50 MP con OIS e zoom 2X. Il dispositivo è il primo smartphone del segmento a introdurre la tecnologia “Rainwater Smart Touch”, che offre agli utenti maggiore tranquillità nei casi in cui l’acqua venga a contatto con lo schermo durante l’utilizzo. Inoltre è anche l’unico smartphone del segmento realizzato in pelle vegana premium altamente resistente.

Realme 12 5G sarà disponibile in nuovi colori sorprendenti e introdurrà l’innovativa funzione “Dynamic Button“, grazie a cui gli utenti potranno personalizzare il pulsante di accensione per accedere rapidamente a diverse funzionalità, come la modalità aerea, l’avvio rapido del wallet e di altre app di terze parti. Infine, Realme 12X 5G: il cuore dello smartphone è il Dimensity 6100+ ma la sua particolarità è senza dubbio il “Light Feather Design“. Alla luce del sole, i motivi a piuma del telefono si adattano alle variazioni di luce e ombra, restituendo un design leggero e raffinato.

Schede tecniche

Realme 12 5G

dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per un peso di 188 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI

(2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2,2 GHz *2, A55 2,0 GHz*6

*2, A55 2,0 GHz*6 GPU Mali-G57 MP2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED

(f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.0)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI 5.0

Realme 12+ 5G

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C e ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 Speaker stereo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio e ingresso mini-jack

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme 12X 5G

Dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per 188 grammi

Display LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C e ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con un sensore secondario monocromatico

f/1.8-2.4 con un sensore secondario monocromatico Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Speaker stereo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio e ingresso mini-jack

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

