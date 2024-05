Blackview BL9000 Pro è arrivato: il primo rugged 5G con fotocamera termica top e Android 14!

La settimana comincia all’insegna degli amanti dell’avventura e dei professionisti in cerca di uno smartphone ultra-resistente, con l’ultima novità targata Blackview. Il brand cinese è specializzato in soluzioni che puntano sempre ad innovare e dopo il lancio dei modelli BV6600 Pro, BL8800 Pro e BV8900 (tre dispositivi equipaggiati con fotocamere termiche) arriva rugged phone che punta ancora oltre. Blackview BL9000 Pro monta l’ultimo sensore termico FLIR Lepton 3.5 ed introduce tante novità per sfruttare al meglio il nuovo modulo. Ecco tutti i dettagli, insieme ad un’interessante offerta lancio!

Blackview BL9000 Pro: tutte le novità del nuovo rugged phone 5G tra specifiche, prezzo e offerte

Crediti: Blackview

La novità più importante di Blackview BL9000 Pro riguarda il già citato modulo FLIR Lepton 3.5: si tratta di un sensore termico di ultima generazione (con una risoluzione di 160 x 120 pixel). Questo tipo di tecnologia trova spazio sia nella quotidianità che da un punto di vista più professionale. Ci sono utenti amanti dell’avventura e delle gite in mezzo alla natura e in queste occasioni una fotocamera termica può essere di grande aiuto. Ci sono poi alcuni contesti professionali dove è necessario utilizzare alcuni strumenti più particolari, magari accompagnati ad un telefono robusto (meglio evitare dispositivi “delicati”). Inoltre avere a disposizione un sensore termico può essere utile anche in situazioni più alla mano, ad esempio per scansionare l’ambiente mentre si fa jogging o sport all’aria aperta (magari di sera), in modo da individuare subito animali o sconosciuti nelle vicinanze.

Insomma, qualsiasi sia il contesto Blackview BL9000 Pro è la soluzione perfetta. Tra le altre aggiunte troviamo anche l’analisi multi-punto, in grado di monitorare le temperature fino a 5 punti in contemporanea; oppure la nuova misurazione della temperatura orizzontale/verticale permette di registrare la temperatura lungo una stessa linea. C’è poi la funzione con area quadrata personalizzabile, che consente di monitorare gli intervalli di temperatura all’intero di uno spazio quadrato. Grazie all’esclusiva app MyFLIR Pro è possibile beneficiare di un’esperienza di imaging ad infrarossi avanzata e completa, mentre la tecnologia VividIR migliora la qualità delle immagini. Infine, è presente il supporto al pacchetto SDK per mobile FLIR di Teledyne, per offrire maggiori possibilità di sviluppo per gli utenti Android e iOS.

Crediti: Blackview

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del nuovo rugged, Blackview BL9000 Pro è mosso dal chipset Dimensity 8020, soluzione a 6 nm con connettività 5G ed una frequenza di clock massima di 2,6 GHz (ed un risultato su Antutu di 805.428 punti). Il dispositivo monta 12 GB di RAM e grazie al supporto alla Virtual RAM fino a 24 GB è possibile raggiungere la bellezza di 36 GB. Lato storage è presente una memoria UFS 3.1 da 512 GB. Presente all’appello il WiFi 6, per una connessione sempre veloce e stabile, mentre per l’autonomia abbiamo una batteria da 8.880 mAh con ricarica rapida da 120W. Il software a bordo è DokeOS 4.0, basato su Android 14.

Il rugged è equipaggiato con uno schermo da 6.78″ Full HD+, con punch hole, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Presenti all’appello speaker stereo con equalizzazioni Harman Kardon (Harman Audio EFX). Il comparto fotografico di Blackview BL9000 Pro non si limita alla fotocamera termica: il dispositivo offre un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, un ultra-grandangolare e macro da 13 MP ed un modulo selfie da 50 MP. Gli algoritmi ArcSoft 8.0 e la tecnologia True-Chroma Image 2.0 migliorano efficacemente gli scatti. Per concludere, ovviamente parliamo di un telefono pensato per sopravvivere ad ogni situazione, con certificazioni IP68 e IP69K, ma anche quella di grado militare MIL-STD-810H.

Crediti: Blackview

Blackview BL9000 Pro debutta oggi su AliExpress ed è in offerta lancio (fino al 17 maggio): il prezzo scende a 428€, con un risparmio di oltre il 50% e la spedizione gratis, ma solo per un periodo limitato di tempo!

Contenuto realizzato in collaborazione con Blackview.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

