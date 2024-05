Microsoft rallenta l’integrazione di Copilot in Windows: svelato il motivo

Il boom dell’intelligenza artificiale generativa ha portato le grandi aziende tech ad integrare questa nuova tecnologia all’interno dei propri servizi, ma la fretta spesso è cattiva consigliera. Microsoft, infatti, ha deciso di mettere un freno all’integrazione dell’AI di Copilot nel sistema operativo Windows 11 per concentrarsi maggiormente sulle indicazioni fornite dagli utenti.

Microsoft si concentra sulla qualità delle funzioni AI: in pausa l’integrazione di Copilot in Windows

Crediti: Microsoft

In un recente post sul blog di Windows Insider, Microsoft ha annunciato che per il momento non arriveranno nuova funzionalità di Copilot per Windows perché gli sviluppatori vogliono concentrarsi maggiormente sulla qualità delle funzionalità AI offerte ed in particolar modo sul feedback offerto dagli utenti negli ultimi mesi.

“Abbiamo deciso di mettere in pausa il rollout [delle nuove funzioni di Copilot] per ridefinirle in base al feedback degli utenti. Copilot in Windows continuerà a funzionare come sempre, mentre continuiamo a sviluppare nuove idee con i Windows Insider” ha dichiarato Microsoft.

Lo stop arriva a pochi giorni dall’evento che dovrebbe introdurre per la prima volta sul mercato i nuovi Surface etichettati come “AI PC“. Sarà interessante capire se questa pausa inciderà in maniera negativa su quelle che saranno le novità presentate insieme ai nuovi laptop di Microsoft.

