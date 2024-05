Come tenere l’AOD sempre attivo su tutti gli Xiaomi, Redmi e POCO

Avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO e vi da fastidio il limite dei 10 secondi sulla visualizzazione dell’Always On Display? Nonostante i pannelli AMOLED si siano diffusi anche nella fascia più economica del mercato, ci sono alcuni produttori che preferiscono utilizzarli in maniera più modesta. Sia che si parli di MIUI che di HyperOS, su alcuni smartphone Xiaomi l’AOD non rimane costantemente attivo ma solo per qualche secondo, dovendo toccare lo schermo per farlo ricomparire. Ma forse non sapete che esiste un “trucchetto” che permette di aggirare questo limite e tenerlo sempre attivo.

È possibile bypassare il limite dell’Always On Display per tenerlo sempre attivo: ecco come

Prima di tutto, ecco come verificare se il proprio Xiaomi, Redmi o POCO ha questo limite o meno:

Apri il menu delle Impostazioni

Scorri in basso e cliccate su “Sfondo“

Clicca su “Always-on display“

Clicca su “Mostra elementi“

Qualora l’unica voce disponibile fosse “Per 10 secondi dopo il tocco“, significa che il vostro smartphone ha il suddetto limite. Premessa: se Xiaomi lo impone, è perché reputa che mantenere la schermata dell’Always On Display sempre attiva abbia un impatto eccessivo su batteria e autonomia. Se foste comunque convinti di bypassare questo limite, ecco cosa dovete fare:

Apri il menu delle Impostazioni

Clicca su “Info sistema“

Clicca ripetutamente su “Versione del sistema operativo” finché non compare il messaggio “Ora sei uno sviluppatore“

Torna nelle Impostazioni

Scorri in basso e clicca su “Impostazioni aggiuntive“

Scorri in basso e clicca su “Opzioni sviluppatore“

Disattiva la voce “Attiva l’ottimizzazione di sistema” Se assente, per farla apparire clicca ripetutamente su “Reimposta i valori predefiniti” finché non compare il messaggio “Le opzioni di compilazione automatica per gli sviluppat…“



Così facendo, nel menu l’unica voce disponibile sarà ancora “Per 10 secondi dopo il tocco“, ma l’Always On Display rimarrà attivo per sempre. Se riscontraste un consumo eccessivo di batteria, potete sempre riattivare l’opzione “Attiva l’ottimizzazione di sistema” per ripristinare il limite dei 10 secondi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le