OUKITEL C38 ufficiale: il nuovo budget phone economico e colorato, con un tocco di stile

Il brand OUKITEL è ampiamente specializzato nella produzione di smartphone rugged, ma quando sforna un dispositivo “classico” è innegabile l’attenzione e la cura per i dettagli. OUKITEL C38 è il nuovo budget phone della compagnia ed arriva con un design fresco e giovanile: la colorazione verde menta è stilosissima mentre la back cover in stile ceramica dona un tocco di eleganza in più. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità (ora disponibile in offerta lancio), tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese!

OUKITEL C38: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OUKITEL

Il nuovo OUKITEL C38 arriva con un corpo di dimensioni e peso contenuti: si parla di soli 8,8 mm di spessore e circa 200 grammi, per un’esperienza di utilizzo maneggevole. Il display è un ampio pannello da 6,6″ con risoluzione 2K ed un vetro protettivo di tipo Gorilla Glass 5, per un’esperienza visiva immersiva che non rinuncia alla resistenza. Sotto la scocca batte un cuore MediaTek, con il chipset MT8788; lato memorie sono presenti 6 GB di RAM (espandibili fino a 24 GB totali grazie alla funzione Virtual RAM) e 256 GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere ulteriormente esteso grazie al supporto micro SD (fino a 1 TB), per salvare senza problemi foto, musica e altri contenuti digitali. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.150 mAh, un’unità capiente e con il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Crediti: OUKITEL

Il comparto fotografico di OUKITEL C38 si basa sul sensore principale Sony da 48 MP, accompagnato da un obiettivo macro, uno dedicato alla profondità di campo ed una selfie camera Samsung da 32 MP, per autoscatti nitidi. Come anticipato in apertura, il dispositivo è presente nelle colorazioni Black e White, con uno stile immacolato e splendente che ricorda la ceramica. Per chi punta ad uno stile fresco ed elegante, la versione Mint Green presenta una colore accattivante ed un look ispirato al marmo (con degli accenni di venature). Lato connettività non mancano il supporto Dual SIM 4G (oppure SIM + micro SD), il WiFI Dual Band, Bluetooth 5.0, il GPS per la localizzazione satellitare ed una porta USB-C per la ricarica.

Design stiloso e specifiche da non sottovalutare: questo è il nuovo budget phone OUKITEL C38, disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale del brand a partire dal 20 maggio, in offerta lancio a 142,9€ (con uino sconto del 35% rispetto al prezzo di listino di 218,9€).

