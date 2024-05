Vodafone Down continua ANCHE OGGI: problemi di connessione per tutti | 16 Maggio

Dopo i problemi che si sono verificati nella serata di ieri, sembra che i guai non siano finiti: Vodafone risulta di nuovo Down per tanti utenti in Italia, con problemi di connessione alla rete fissa del gestore rosso anche per la giornata di oggi, 16 maggio. Faccio il punto della situazione e vediamo che cosa sta succedendo.

Aggiornamento, ore 10:30: dopo un’impennata iniziale le segnalazioni su Downdetector stanno diminuendo, segno che il problema dovrebbe essere rientrato (magari non per tutti, ma sicuramente siamo sulla buona strada). Nel nostro caso, le funzionalità della rete fissa sono state ripristinate e la connessione sta funzionando senza interruzioni.

Vodafone Down oggi, 16 maggio: che cosa sta succedendo alla rete del gestore rosso?

Ieri, 15 maggio, ci sono stati dei malfunzionamenti della rete Vodafone: in tanti hanno segnalato dei problemi di connessione (prevalentemente su mobile, ma anche su rete fissa) nell’orario compreso tra le 22:00 e le 23:00 ma la situazione non sembra essere rientrata nonostante siano passate parecchie ore. Stamattina sono arrivate nuove segnalazioni tramite la piattaforma Downdetector: in tanti stanno lamentando di Vodafone Down oggi (16 maggio) e anche noi di GizChina.it stiamo riscontando dei problemi di connessione per quanto riguarda la rete fissa.

Le segnalazioni su Downdetector, tutt’ora in salita.

Nel nostro caso non sembrano esserci problemi per quanto riguarda la rete mobile. In merito ai problemi abbiamo rallentamenti e difficoltà nella connessione, fino allo stop totale. Osservando il grafico in alto è possibile notare due variazioni: la prima riguarda le segnalazioni della serata di ieri mentre la seconda comprende quelle di stamattina. Nel corso dei minuti il numero di utenti interessati sta salendo progressivamente: non è dato di sapere se raggiungeremo i numeri della serata del 15 maggio oppure se i problemi rientreranno a breve.

Intanto da pare di Vodafone tutto tace e non ci sono informazioni. Le segnalazioni hanno iniziato a fare capolino anche su X/Twitter, ovviamente con l’hashtag Vodafone Down.

