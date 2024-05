Attenti a questo bug di iOS 17.5: le vecchie foto cancellate rispuntano su iPhone e iPad

Nei giorni scorsi Apple ha dato il via al rilascio di iOS 17.5 e iPadOS 17.5 (qui trovate tutte le novità dell’aggiornamento): come di consueto gli utenti di Cupertino stanno installando a bordo dei propri dispositivi l’ultima versione software ma ecco fare capolino alcuni episodi inquietanti. Secondo quanto emerso da varie segnalazioni iOS 17.5 avrebbe un fastidiosissimo bug che riporta in vita le vecchie foto cancellate, ora nuovamente disponibili nella galleria di iPhone e iPad.

Apple ha rilasciato iOS 17.5 per iPhone e iPad ma un fastidioso bug riporta in vita le vecchie foto cancellate

Ovviamente si tratta di casi isolati e il bug non si sta verificando per tutti: resta comunque il fatto di essere di fronte ad una situazione dai risvolti non proprio felici. Tutto è nato da un post su Reddit a cui poi si sono aggiunte molteplici segnalazioni e la discussione è tutt’ora in corso. In alcuni casi, l’aggiornamento ad iOS 17.5 e iPadOS 17.5 starebbe causando dei problemi dovuti ad un bug: le vecchie foto cancellate (anche a distanza di anni) stanno rispuntando sia su iPhone che iPad. Non si tratterebbe, quindi, di immagini recenti ma anche di scatti effettuati e poi cancellati a distanza di parecchio tempo.

Addirittura un utente segnala la presenza di foto cancellate nel 2021, ora riemerse improvvisamente e presentate come caricate di recente. Per non farci mancare proprio nulla, in alcuni casi anche procedendo con la cancellazione (più e più volte) le foto continuerebbero a ritornare. Al momento non è chiaro quale sia la situazione e l’entità del bug: Apple non ha ancora commentato e non è stato ancora rilasciato un eventuale fix.

Un’ipotesi plausibile è che il problema sia nato dal tentativo di correggere un bug nella sincronizzazione delle foto che è emerso in iOS 17.3. Fin qui nulla da aggiungere ma resta un dettaglio importante e preoccupante: quindi le foto cancellate in modo definitivo in realtà non lo sono? L’album dedicati ai contenuti eliminati di recente ha una durata limitata di 30 giorni e poi ci si aspetterebbe la cancellazione permanente. Il fatto che possano riaffiorare foto a distanza di anni indica, probabilmente, un grave problema nella gestione della privacy. Restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

