Il primo tablet POCO esiste e non sarà economico: nuove certificazioni

Aggiornamento 04/04: le certificazioni ci svelano un altro importante dettaglio del tablet POCO, trovate le informazioni nell’articolo.

Ci sono stati anni in cui Xiaomi non faceva più parte del mercato dei tablet: oggi non è più così, e non soltanto sotto il marchio principale ma anche quelli secondari come Redmi e POCO. Abbiamo la serie Xiaomi Pad, quella Redmi Pad e a quanto pare a breve potremmo avere anche quella POCO Pad. Lo rivelano le certificazioni tecniche, dove l’inedito dispositivo ha fatto la sua prima apparizione.

Dopo Xiaomi e Redmi, anche POCO sta preparando il suo primo tablet

Crediti: EEC

L’ente Eurasian Economic Commission (EEC) ha certificato quello che dovrebbe essere il primo tablet marchiato POCO. Non ne conosciamo ancora il nome commerciale: ipotizzando che possa seguire la linea di Xiaomi e Redmi ed essere denominato POCO Pad, sappiamo che il modello è siglato come 2405CPCFBG. E come ci insegnano queste sigle, il fatto che finisca con la lettera G conferma che il tablet sarà venduto anche sul mercato Global.

Grazie alla certificazione FCC, poi, scopriamo che il tablet POCO avrà uno schermo con supporto allo stylus (chiamato POCO Stylus), il ché farà piacere a tutti coloro che vogliono poter usare un pennino per disegnare e prendere appunti; questo dettaglio ci fa presupporre che il prezzo del tablet non sarà particolarmente economico, visto che solitamente questo tipo di pannelli non è presente sui modelli low-cost.

Non sappiamo ancora niente delle sue altre specifiche tecniche e non ci sono ancora sue immagini, ma c’è un altro dettaglio che si evince dalla sigla. I numeri “24” e “05” indicano che la data di presentazione dovrebbe coincidere con il mese di maggio 2024.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le