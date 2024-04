TikTok conferma la nuova app che sfida Instagram: nuovi indizi sul nome

Aggiornamento 09/04: in rete sono emersi ulteriori dettagli sulla nuova app di TikTok che andrebbe a rivaleggiare direttamente con Instagram. In particolar modo, il nome trapelato su internet nelle scorse settimane potrebbe non essere quello definitivo. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse online, con tanto di indizi inequivocabili, TikTok starebbe lavorando ad una nuova applicazione che andrà a competere in modo diretto con Instagram, proponendosi come alternativa anche in campo fotografico. TikTok Photos, questo sarebbe il nome della nuova app, è stata scovata all’interno dell’ultima versione dell’app Android del celebre social di ByteDance.

Non solo video brevi: TikTok Photos (o Notes) sarà l’alternativa ad Instagram

Crediti: TheSpAndroid

Gli esperti di TheSpAndroid, che spesso analizzando le applicazioni beta di Google alla ricerca di nuove funzioni, hanno scovato all’interno dell’APK dell’ultima versione di TikTok (33.8.4) dei chiari riferimenti ad una nuova app che potrebbe essere interamente dedicata alle fotografie, un po’ come l’originale Instagram.

All’interno dell’app principale è presente anche il logo di quello che potrebbe essere TikTok Photos, con una “P” stilizzata con i colori del celebre social network. “TikTok Photos sarà lanciata molto presto, speriamo di aiutarti a guadagnare nuove audience in questa nuova app” si legge all’interno delle righe di codice.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da ByteDance, che probabilmente annuncerà questa nuova estensione del network di TikTok già nelle prossime settimane.

Aggiornamento 09/04: la nuova app potrebbe chiamarsi TikTok Notes

Crediti: Alex Friedman @ Twitter/X

Alcuni utenti di TikTok stanno ricevendo in questi giorni delle notifiche che lasciano presagire un imminente arrivo della tanto vociferata nuova app che potrebbe andare a sfidare direttamente Instagram. Il nome riportato nelle notifiche è quello di TikTok Notes, quindi le informazioni emerse in rete nelle scorse settimane potrebbe risultare essere sbagliate soltanto in parte.

Ai microfoni di TechCrunch, infatti, ByteDance ha confermato lo sviluppo della nuova app, senza però fornire una data di lancio: “Come parte del nostro continuo impegno per innovare l’esperienza TikTok, stiamo esplorando modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la propria creatività con foto e testo in uno spazio dedicato per tali formati“.

Nella notifica ricevuta dagli utenti, invece, viene fornita anche una breve descrizione dell’app: “TikTok Notes, una nuova app per i post fotografici, sta arrivando! Le tue fotografie esistenti e quelle future su TikTok verranno mostrate su TikTok Notes“. Ovviamente questa funzione può essere disattivata selezionando il toggle che vedete nell’immagine in alto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le