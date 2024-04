Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 è la nuova lampada smart, con una luce più naturale e HyperOS

La linea di prodotti della compagnia cinese non è soltanto smartphone, tablet e PC ma si compone di tantissimi articoli che entrano nella quotidianità degli utenti. L’ultima novità è Xiaomi Mijia Desk Lamp 2, una lampada smart dotata di HyperOS e caratterizzata da tante migliorie rispetto alla generazione precedente (e quelle intermedie): ecco tutti i dettagli, anche sul prezzo di vendita (per ora solo in patria).

Xiaomi Mijia Desk Lamp 2: caratteristiche, prezzo e uscita della nuova lampada smart del brand cinese

Crediti: Xiaomi

Il design di Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 cambia leggermente rispetto ai modelli passati: lo stile minimale resta, così come l’iconica colorazione bianca, ma la parte superiore è più ampia (misura 60 cm, con 112 luci LED) e permette di illuminare una superficie maggiore. Si parla di un’area centrale da 500 x 300 mm, con una capacità di illuminazione di 756 lux, il tutto con un indice di resa cromatica Ra di 97 e R9 pari a 90; ciò si traduce in un’esperienza molto simile alla luce naturale, con una resa accurata e realistica dei colori.

Crediti: Xiaomi

Si tratta di una lampada pensata per ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, come dimostrano le certificazioni TÜV SÜD Optimal Light, CQC Reading and Writing Desk Lamp AA-level Light e CQC Learning Lamp AAAA-level. Ovviamente parliamo di un prodotto smart, dotato di HyperOS e perfettamente integrato nell’ecosistema del brand cinese. Grazie all’app Xiaomi è possibile controllare la lampada direttamente da remoto, andando ad agire sulla luminosità e la temperatura del colore.

La nuova lampada smart Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 è stata lanciata in Cina al prezzo di circa 22€ al cambio, ossia 179 CNY.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le