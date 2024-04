CUBOT KingKong AX: il rugged ultrasottile sta arrivando, in offerta lancio ad un prezzo super

Il brand tech CUBOT, specializzato in rugged phone e dispositivi dal rapporto qualità/prezzo sempre conveniente, ha lanciato la sua ultima novità e ancora una volta si tratta di uno smartphone ultra-resistente, pensato per chi cerca un terminale robusto per esigenze professionali o legate allo sport. Tuttavia questa volta la casa asiatica si è superata: il nuovo CUBOT KingKong AX non è solo robusto, ma è anche ultrasottile. Ecco tutti i dettagli di questa nuova aggiunta alla lineup della compagnia!

CUBOT KingKong AX: caratteristiche e prezzo del nuovo rugged phone, subito in offerta lancio

Crediti: CUBOT

Quando si parla di rugged phone è impossibile non pensare a dispositivi resistenti, immuni a urti e cadute, ma il più delle volte abbiamo a che fare con telefoni abbastanza ingombranti (vuoi per la natura stessa della categoria o magari per la presenza di una batteria extra-large). Con CUBOT KingKong AX la compagnia cinese ha lanciato una soluzione diversa dal solito: parliamo infatti di uno smartphone resistente, di qualità top ma caratterizzato da un corpo ultrasottile.

Ovviamente il fatto di avere delle dimensioni contenute non significa scendere a compromessi in fatto di robustezza. Il telefono è certificato IP68 e IP69K ed è progettato per resistere a polvere, acqua e impatti accidentali. Dimensioni, resistenza ma anche performance: CUBOT KingKong AX è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, accompagnato da 12 GB di RAM. Si tratta di una configurazione perfetta per avere prestazioni e fluidità. Tra le altre caratteristiche troviamo anche un display votato all’intrattenimento: si tratta di un pannello Full HD+ da 6,583” di diagonale, con un notch a goccia e refresh rate a 120 Hz, per un’esperienza immersiva e completa a tutto tondo.

Il debutto di CUBOT KingKong AX è fissato per il 15 aprile e sarà disponibile all’acquisto su AliExpress al prezzo promozionale di 199,9$. Date un’occhiata anche al sito ufficiale per maggiori dettagli!

