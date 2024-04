Xiaomi lancia il nuovo ferro da stiro verticale Mijia: pronto in 30 secondi ed elimina i batteri

Xiaomi ha lanciato in questi giorni sul mercato cinese il nuovo Mijia Vertical Garment Steamer, un potente ferro da stiro verticale dedicato a chi ama avere i vestiti pronti da essere indossati in pochi secondi. La particolarità di questo dispositivo, infatti, è la sua velocità nel riscaldarsi per essere immediatamente operativo, oltre alla possibilità di rimuovere facilmente pieghe e germi, ad un prezzo davvero molto competitivo.

Xiaomi Mijia Vertical Garment Steamer: il ferro da stiro verticale di nuova generazione

Crediti: Xiaomi

Il ferro da stiro Xiaomi Mijia Vertical Garment Steamer vanta una pressione di ben 300kPa con una potenza di 2000 W in grado di produrre ben 36 grammi di vapore continuo al minuto ad una temperatura di 130 gradi centigradi. Il raggiungimento di temperature così alte permette al dispositivo di rimuovere facilmente qualsiasi tipo di piega o grinza, eliminando contemporaneamente i batteri e sterilizzando al 99.9% il capo d’abbigliamento trattato.

Xiaomi Mijia Vertical Garment Steamer è dotato di una tanica d’acqua da ben 2.3 litri, utile a far funzionare il dispositivo per un periodo di almeno 60 minuti ininterrottamente. Il riscaldamento del ferro da stiro dura, tra l’altro, davvero molto poco: in soli 30 secondi dall’accensione è già pronto per essere utilizzato.

Il design è completamente minimalista, con una livrea bianca sia per il dispositivo che per l’appendiabiti utile a posizionare i capi d’abbigliamento da stirare. Tutti i pulsanti per il funzionamento, inoltre, sono posizionati sul manico del ferro da stiro, in modo da semplificare e velocizzare la scelta della modalità e della potenza da utilizzare.

Xiaomi Mijia Vertical Garment Steamer è disponibile in Cina a partire dal 10 aprile, ad un prezzo di circa 40€ (299 yuan). Al momento non sappiamo se questo nuovo ferro da stiro arriverà anche in Occidente, o se rimarrà una esclusiva in madre patria.

