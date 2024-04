Sony Xperia 1 VI, ecco le immagini render: addio all’iconico display

Aggiornamento 12/04: ecco le nuove immagini render di Sony Xperia 1 VI, le trovate nell’articolo.

Chi finora ha acquistato gli smartphone Sony per il loro stile unico nel panorama mobile potrebbe rimanere deluso dal prossimo Sony Xperia 1 VI. Differentemente dalla competizione, negli anni la compagnia nipponica ha preferito realizzare i suoi smartphone utilizzando schermi in grado di distinguersi dalla massa, nel bene e nel male. Mentre gli altri marchi creavano smartphone in 20:9 con schermi punch-hole, quelli marchiati Sony avevano schermo in 21:9 senza fori e persino con risoluzione 4K.

Sony Xperia 1 VI, approccio più moderato per lo schermo, trapelano le specifiche

Tuttavia, con Sony Xperia 1 VI le carte in tavola cambierebbero, e come confermerebbero le immagini trapelate in rete il prossimo top di gamma dell’azienda giapponese sarebbe più in linea con gli standard dell’industria degli smartphone. Questo significherebbe un telefono non più 4K in 21:9 bensì 2K+ in 19.5:9, similarmente a Samsung Galaxy S24 Ultra e altri modelli del genere.

Dopo i render apparsi in precedenza, anche quelli dell’attendibile OnLeaks rimarcano questo cambiamento. Esteticamente parlando, questo Sony riprende molto dal suo predecessore Xperia 1 V, e infatti sul frame laterale ritroviamo un tasto fisico per scattare con la fotocamera, ancora una volta tripla e in verticale, così come il sensore d’impronte digitali integrato nel tasto d’accensione e l’ingresso mini-jack da 3,5 mm.

Sony Xperia 1 V a sinistra, Xperia 1 VI a destra Sony Xperia 1 V a sinistra, Xperia 1 VI a destra

Rimarrebbero le cornici sopra e sotto, per uno smartphone che risulterebbe più corto e largo rispetto ai modelli precedenti, come si evince dalle immagini render annesse, con dimensioni pari a 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. Display a parte, per Sony Xperia 1 VI si prospetta un camera phone di tutto rispetto, dotato di una sensoristica più avanzata e la prima fotocamera anti-AI.

