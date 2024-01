Sony Xperia 1 VI: svelata la fotocamera, sarà ancora più evoluta

Seppur non sarà il camera phone più chiacchierato, Sony Xperia 1 VI potrebbe avere tutte le carte in regola per attirare la curiosità degli amanti della fotografia su smartphone. La linea Xperia è nota ai più appassionati per avere un comparto fotografico ereditato dalla divisione fotografica di Sony, e anche il prossimo capitolo della serie principale non dovrebbe fare differenza.

Ecco quali saranno le specifiche tecniche della fotocamera di Sony Xperia 1 VI

Non c’è ancora niente di ufficiale, ma le fughe di notizie ci permettono di delineare quello che dovrebbe essere la fotocamera di Sony Xperia 1 VI. La novità principale riguarderebbe l’utilizzo di tre sensori Exmor T for Mobile anziché uno solo come su Xperia 1 V; rispetto a quelli tradizionali, il vantaggio di questo tipo di sensori è la loro struttura con “dual-layer transistor”, terminologia che indica pixel a doppio strato con fotodiodo e fototransistor separati per migliorare la gestione di luminosità e rumore.

Il futuro top di gamma Sony avrebbe quindi una tripla fotocamera da 48+48+48 MP f/1.4-2.7-2.7; il sensore principale sarebbe da 1/1,4″ con pixel da 1,12 μm, avrebbe autofocus Dual Pixel e offrirebbe zoom 2x “in-sensor” eseguito tramite cropping del sensore. Gli altri due sensori sarebbero identici, da 1/2,7″ con pixel da 0,6 μm e tecnologia OCL (On-Chip Lens) 2×2 utile a migliorare luminosità, dettagli, gamma dinamica e velocità di scatto. Di questi due sensori, uno sarebbe un ultra-grandangolare e l’altro un teleobiettivo periscopiale 3x anch’esso con zoom 6x “in-sensor”.

Secondo il leak in questione, la data di presentazione di Sony Xperia 1 VI sarebbe prevista per il 26 febbraio, giorno che cadrebbe in corrispondenza col MWC 2024 di Barcellona in cui si terrebbe l’evento. Ma queste non saranno le uniche novità, perché si vocifera la presenza di una fotocamera anti-AI.

