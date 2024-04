Realme C63 certificato: tutti gli indizi sul prossimo medio gamma

In questi mesi Realme ha arricchito la linea C con nuovi dispositivi, ma mancano all’appello ancora un paio di modelli per chiudere il cerchio. Tra questi ci sarà Realme C63, già protagonista di certificazioni ed indiscrezioni: ecco che cosa possiamo aspettarci dal prossimo budget phone del brand, quasi sicuramente in dirittura d’arrivo a stretto giro.

Realme C63: cosa sappiamo del prossimo medio gamma del brand

Al momento manca ancora una data e non sono stati svelati tutti i dettagli del dispositivo, quindi bisognerà pazientare ancora. Realme C63 è stato certificato in varie occasioni con la sigla RMX3939: purtroppo anche il design è ancora avvolto dal mistero. Sappiamo che il nuovo smartphone economico arriverà con Android 14 a bordo, ovviamente tramite Realme Ui; inoltre pare che ci saranno due versioni in base ai materiali: uno con back cover in plastica (167,26 x 76,67 x 7,74 mm per 189 grammi di peso) ed una variante con cover in pelle vegana (167,26 x 76,67 x 7,79 mm per 191 grammi).

Tra le altre caratteristiche spuntano una batteria da 5.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 45W e la presenza dell’NFC per i pagamenti. Inoltre dovremmo trovare nuovamente una fotocamera da 50 MP (f/1.8) mentre frontalmente ci sarebbe un sensore da 8 MP (f/1.8). Il precedente Realme C53 è stato lanciato in due versioni: quella internazionale ed una indiana, con due sole differenze (un leggero cambio di look e una fotocamera da 108 MP). Al momento non è dato di sapere se anche Realme C63 subirà la stessa sorte, con due modelli.

