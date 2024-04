POCO F6 avrà una versione speciale a tema Deadpool!

È passato pochissimo dal debutto di Redmi Turbo 3 e già si parla di quello che sarà il futuro. Il nuovo smartphone, primo di una serie inedita di Xiaomi, dovrebbe debuttare in versione internazionale come POCO F6 e secondo quanto scovato da un noto insider ci sarebbe anche una versione speciale dedicata a Deadpool, il supereroe più politicamente scorretto della Marvel!

POCO F6 x Deadpool Edition: scovata la versione speciale del nuovo smartphone di Xiaomi

Crediti: Redmi

Se ne parlava da prima dell’uscita e anche ora che Redmi Turbo 3 è ufficiale si continua per questa strada: lo smartphone sarebbe in dirittura d’arrivo anche per il mercato Global, ma dovrebbe passare sotto l’egida di POCO. La “conferma” arriva sia dal numero di modello internazionale 24069PC21I (che ricalca quello del cugino cinese) che dal nome in codice peridot_in, altro rimando al modello della gamma Turbo. Insomma, poche sorprese quindi, dato che il nostro POCO F6 dovrebbe essere un rebrand… o forse no?

Il noto insider Kacper Skrzypek ha individuato una stringa molto particolare all’interno del codice del software di Xiaomi, sempre in riferimento al prossimo smartphone della serie F. A quanto pare ci sarà anche POCO F6 x Deadpool, una Special Edition dedicato all’eroe Marvel più controverso di sempre: quest’ultimo sarà protagonista del suo terzo film tra pochi mesi (il 24 luglio per la precisione), una pellicola particolarmente attesa dato che basta solo il titolo a far scattare la scintilla (Deadpool & Wolverine).

Al momento non ci sono dettagli sull’uscita ma è probabile che il lancio avverrà a maggio, almeno stando anche alle precedenti indiscrezioni. Nell’attesa di saperne di più vi lasciamo con la scheda tecnica leak, basata su quella del cugino cinese Turbo 3.

POCO F6 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 160,5 x 74,4 x 7,8 mm per 179 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con tecnologia proprietaria ICELOOP

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide

f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide Selfie camera da 20 MP

Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

