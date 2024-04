Le nuove Moto buds e buds+ di Motorola trapelano in rete: ecco le prime immagini

In queste ore sono emerse online le nuove e coloratissime cuffie true-wireless Moto buds e Moto buds+ di Motorola, che potrebbero arrivare molto presto sul mercato. Un noto insider, infatti, ha pubblicato sui social una panoramica a 360 gradi con una valanga di immagini delle nuove cuffie dell’azienda statunitense, di cui a questo punto mancano solo le specifiche tecniche.

Colori fluo per le Moto buds, mente il modello buds+ sarà in collaborazione con Bose

Il celebre insider Evan Blass ha pubblicato in queste ore sul proprio profilo Twitter/X le prime immagini delle Moto buds e Moto buds+, le nuove cuffie true-wireless di Motorola. La particolarità, almeno per il primo modello, sembrano essere le quattro versioni estremamente colorate in cui saranno probabilmente disponibili, mentre il modello superiore offrirà una collaborazione con un illustre brand audio.

Stando ai leak, le Moto buds saranno disponibili nelle colorazioni arancione, giallo, azzurro e blu notte, con un custodia a forma di conchiglia bianca e il logo Motorola che prende il colore del modello scelto. Le Moto buds+, invece, riprenderanno il medesimo design, ma in colorazioni molto più eleganti: avremo probabilmente a disposizione, infatti, una versione total black ed una color sabbia.

Al momento non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche di questi due modelli di cuffie true-wireless, se non che la versione Plus sarà realizzata in collaborazione con Bose. Sulla custodia di ricarica, infatti, possiamo ammirare il logo “Sound by Bose“, segno tangibile di una partnership tra le due aziende statunitensi.

