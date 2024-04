Recensione Narwal Freo X Ultra: tante innovazioni, ottima pulizia

Spazzole controrotatnti triangolari, sistema brevettato antigroviglio, possibilità di utilizzare un serbatoio per la polvere usa e getta e un flacone per la distribuzione automatica del detergente. Insomma, anche se potrebbe sembrare un normalissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti, il nuovo Narwal Freo X Ultra è uno di quei modelli che inizialmente potrebbe essere sottovalutato e che, dopo già il primo utilizzo, ti stupisce per la qualità della sua pulizia.

Il prezzo di partenza è di 949 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in sconto in promo lancio e usufruendo di un coupon a 769 euro. E, credetemi, considerandone la qualità le idee innovative che introduce, sono soldi ben spesi.

Recensione Narwal Freo X Ultra: il robot aspirapolvere che innova e pulisce bene

Videorecensione Narwal Freo X Ultra

Design e materiali

Robot circolare dalle forme stondate, così come è stondata la base di ricarica che ricorda uno stile leggermente anni ’60. Certo, non è rotondeggiante come il Neabot NoMo Q11 (qui la recensione) che abbiamo testato ormai quasi tre anni fa, ma il design del Narwal Freo X Ultra fa sì che gli ingombri vengano ridotti al minimo e, al contempo, semplifica l’utilizzo generale del dispositivo. Ma a questo ci arriviamo.

La zona frontale del robot è dedicata ad un grande sensore 3D con il quale riesce a riconoscere con precisione quasi millimetrica tutti gli ostacoli, anche quelli di piccole dimensioni e in ambienti bui, mentre superiormente è presente il tipico sensore Lidar circolare, destinato alla mappatura delle planimetrie.

I veri punti di forza del Narwal Freo X Ultra però, sono posizionati inferiormente. Partiamo dalla spazzola centrale che ha una struttura a spirale e che, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza dei robot aspirapolvere, ha una bocca d’aspirazione posizionata sul lato destro: il risultato è che nonostante non siano presenti lame o denti antigroviglio, con il Narwal Freo X Ultra capelli e peli di animali non si aggroviglieranno davvero mai.

Le spazzole laterali sono due, ed anche i due moci controrotanti hanno una caratteristica a dir poco inusuale. Il brand, ha deciso di dare a questi due panni per il lavaggio dei pavimenti una forma triangolare grazie alla quale il robot potrà pulire meglio anche lungo i bordi o gli angoli della casa, senza la necessità di dover integrare (ad esempio) un braccio estendibile come abbiamo visto nel nuovo Ecovacs T30 Omni (qui la recensione) e, al contempo, fare una pressione sul pavimento di ben 12N.

Infine c’è una terza novità, e la si trova alzando il coperchio magnetico. Narwal Freo X Ultra arriva con una base di ricarica che, seppur compatta, non integra alcun sacchetto per lo svuotamento automatico: il bello sta nel fatto che, nonostante questa assenza, il brand ha pensato ad una doppia soluzione per la gestione della polvere.

La prima, quella più tradizionale, ha come protagonista un normalissimo contenitore che andrà svuotato manualmente, la seconda invece prevede l’utilizzo di contenitori usa e getta, capienti 1L, che potranno raccogliere fino a 7 settimane di polvere per poi essere semplicemente cestinati.

Ora, va detto che Narwal Freo X Ultra riesce a compattare davvero tanto lo sporco nel contenitore ottimizzando i tempi necessari al suo svuotamento o alla sostituzione, ma sinceramente la mancanza di un sistema di autosvuotamento di tipo tradizionale è probabilmente l’unico “compromesso” di questo robot aspirapolvere.

Anche perché è pur vero che l’idea di utilizzare dei contenitori usa e getta da inserire direttamente nel robot aiuta a ridurre le dimensioni della base di ricarica (e probabilmente anche il costo di produzione), ma utilizzare una soluzione del genere renderà necessario l’acquisto periodico di nuovi contenitori, oltre al fatto che bisognerà estrarre il robot dalla base e aprire il vano superiore per estrarli.

Ad ogni modo, la base di ricarica del Narwal Freo X Ultra integra un piccolo display circolare con il quale si potrà controllare il robot e lo stato di alcune delle sue funzionalità, ha la possibilità di poter essere collegata alla rete idrica per evitare di dover gestire manualmente l’acqua nei serbatoi, può essere rimossa per facilitarne la pulizia ed è in grado di asciugare i moci del robot utilizzando l’aria calda a 40 gradi.

Ciò che manca però è la possibilità di ricaricare il robot di acqua, il che vuol dire che i moci verranno bagnati ogni volta nella base stessa: il livello di umidità è comunque più che buono, e l’unico “contro” di questa scelta sta nel fatto che il processo di pulizia potrebbe risultare un po’ più lento rispetto a quello di altri modelli con serbatoio integrato.

Potenza d’aspirazione e lavaggio

Ad animare il Narwal Freo X Ultra ci pensa un motore da 8200 Pa che, in combinazione con tutti i suoi sensori e le spazzole, gli permette di garantire un’aspirazione davvero ben strutturata. Può essere utilizzato in base a diversi parametri di potenza e quantità di acqua, ma il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità automatica “Freo Mode” che funziona egregiamente, ottimizza i consumi e pulisce davvero bene.

Molto efficace anche il sistema a luce strutturata 3D che, in combinazione a tutti i sensori, garantisce una navigazione precisa e un buon rilevamento degli ostacoli. Inoltre, grazie al sensore per i tappeti, Narwal Freo X Ultra può riconoscerli, alzare i mop di lavaggio e adattare la potenza di aspirazione.

Insomma, il sistema pensato da Narwal è davvero funzionale e garantisce una pulizia ottimale anche non impostato alla massima potenza, ed anche il sistema anti-groviglio pensato dal brand è efficace e funziona davvero.

Ma la caratteristica che più mi ha stupido di questo Narwal Freo X Ultra è la qualità del lavaggio. Questo robot infatti è in grado di applicare una forza sul pavimento con i suoi moci che è praticamente pari al doppio di ciò che fa la concorrenza, ed anche se non è il campione in assoluto di “pulizia lungo i bordi” i suoi panni a forma triangolare svolgono comunque un ottimo lavoro. Brava Narwal.

Applicazione

Narwal Freo X Ultra si connette alle reti WiFi a 2.4 Ghz e viene gestito dall’applicazione Narwal disponibile sia per iOS che per Android. Ed è un’app fatta piuttosto bene, ben tradotta in italiano, con la quale è possibile gestire tutte le funzionalità del robot.

Si può scegliere ogni quanto far tornare il robot sulla base di lavaggio, si possono creare barriere o muri virtuali ed integra tutto ciò che ci si aspetta da un’app di questa categoria. Ci sono poi tutte le impostazioni per personalizzare la pulizia ma, come già detto, il mio consiglio è quello di sfruttare la modalità automatica “Freo Mode”, con la quale tra l’altro il robot gestirà molto bene anche la rumorosità.

Ci sono anche delle modalità dedicate a chi ha animali domestici in casa, oppure per chi abita oltre i 2000 metri di altezza per ottimizzare l’aspirazione del motore e si può personalizzare la mappa oppure visualizzarla in 3D.

Batteria e ricarica

Buona l’autonomia. Il brand dichiara che Narwal Freo X Ultra dovrebbe essere in grado di garantire fino a tre ore e mezzo di utilizzo con un’unica carica, ed anche se secondo me si tratta di proiezione un po’ eccessive, una cosa è certa: con questo robot non avrete problemi a pulire anche ambienti di grandi dimensioni con la modalità automatica.

Certo, aumentando la potenza d’aspirazione ed il numero di volte che il robot va a pulire i panni di lavaggio l’autonomia subirà un dovuto calo, ma Narwal Freo X Ultra in termini di consumi energetici è stato progettato davvero molto bene.

Prezzo e considerazioni

Narwal Freo X Ultra ha un prezzo di listino di 949,00 euro su Amazon ma, con il box in basso e fino al 31 maggio, potreste acquistarlo in sconto usufruendo di un coupon esclusivo ed un ulteriore coupon da attivare nella pagina del prodotto. La cifra scende a 769,00 euro con un kit di accessori in omaggio, ed inizia a diventare molto interessante.

Si tratta di un robot che ci ha stupiti, forse perché inizialmente l’abbiamo un po’ sottovalutato. Aspira bene, lava benissimo, è silenzioso e porta con sé alcune innovazioni che semplificano e migliorano l’esperienza utente. L’unico dubbio che mi rimane è quello relativo al sacchetto usa e getta da inserire direttamente nel robot, ma poco male: utilizzando il contenitore “tradizionale”, grazie all’ottima compressione dello sporco, il problema si risolve subito.





