DJI presenta il drone FPV Avata 2 con Goggles 3 e RC Motion 3: novità e prezzo

Arriva un nuovo drone DJI, una soluzione pensata per offrire un’esperienza di volo FPV completamente immersiva e sicura, una maggiore autonomia ed un sensore aggiornato per migliorare la qualità delle immagini. Ecco DJI Avata 2, progettato per essere abbinato ai nuovi DJI Goggles 3 e RC Motion 3: ecco tutte le novità ed il prezzo in Italia.

DJI Avata 2, Goggles 3 e RC Motion 3 offrono ai principianti del volo FPV le abilità dei professionisti: novità e prezzo

Crediti: DJI

Come anticipato anche in apertura, il drone DJI Avata 2 si presenta come un modello per il volo FPV e nasce dalla voglia di offrire una vera e propria esperienza extracorporea del volo, il tutto con la possibilità di volare come un professionista grazie ad acrobazie semplificate. Insieme a questa novità trova spazio anche il visore DJI Goggles 3, dodotato di diottrie regolabili, due schermi micro OLED che supportano il display a 10 bit, con una frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz, e una trasmissione a bassa latenza. Grazie alle fotocamere binoculari che mostrano l’ambiente circostante e possono essere sovrapposte al feed live del drone, i piloti hanno una consapevolezza completa di ogni situazione senza dover rimuovere il visore. Questa tecnologia, la Visuale reale in PiP (Picture-In-Picture), migliora l’esperienza immersiva e la sicurezza. Infine è presente anche il nuovo controller DJI RC Motion 3, perfetto per eseguire acrobazie aeree difficili con estrema facilità. Con un semplice movimento del joystick è possibile effettuare riprese spettacolari in fase di volo, picchiata o rollio: flip di 360 gradi in avanti e all’indietro, rollio di 360 gradi a destra e a sinistra e drift laterali a 180° ad alta velocità.

Crediti: DJI

Tornando al drone DJI Avata 2, l’azienda ha implementato un sensore più grande rispetto al precedente, una fotocamera da 12 MP super grandangolare con CMOS da 1/1,3”, un angolo di visualizzazione fino a 155° e la possibilità di effettuare scatti e video HDR aerei immersivi fino a 4K/60 fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/120 fps. Inoltre, grazie alla modalità colore D-Log M a 10 bit, Avata 2 può riprendere dettagli ricchi di luci e ombre, metterli in risalto in post-produzione e semplificare la gradazione dei colori.

Crediti: DJI

La stabilità è assicurata durante qualsiasi manovra aerea grazie all’algoritmo e a due tecnologie di stabilizzazione di punta. DJI RockSteady riduce le vibrazioni della fotocamera persino nei voli ad alta velocità o in condizioni di vento forte, mentre DJI HorizonSteady blocca le riprese su un orizzonte livellato anche in caso di virate brusche o forti oscillazioni. Inoltre, quando l’impostazione EIS non è attiva, Avata 2 supporta Gyroflow per stabilizzare ulteriormente le riprese in post-produzione.

Crediti: DJI

La nuova paraelica integrata di Avata 2 è più leggera e consente voli agili anche in spazi ristretti. Inoltre grazie al pulsante di blocco presente su RC Motion 3 è possibile fermare immediatamente il drone e gestire con la massima tranquillità qualsiasi imprevisto. ‌‌‌La funzione Return to Home (RTH) viene avviata automaticamente quando la batteria del drone è scarica o in caso di perdita di segnale, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.‌ I nuovi sensori fisheye binoculari consentono di effettuare voli a bassa quota o al chiuso, migliorando la stabilità e la sicurezza del volo. Se il drone atterra capovolto, è possibile raddrizzarlo rapidamente grazie alla modalità Tartaruga. Se attivata, questa funzione lo capovolge automaticamente e lo riporta in posizione di decollo.

Crediti: DJI

Avata 2 vanta un’autonomia di volo massima di 23 minuti ‌e supporta la ricarica rapida PD per ricaricarlo e farlo decollare rapidamente.‌ Inoltre, la nuova Stazione di ricarica a due vie ‌è dotata di una funzione di accumulo dell’energia che consente il trasferimento dell’energia rimanente da più batterie a quella con il livello di carica più alto. In questo modo, garantisce una “batteria extra” nei momenti critici.‌

Prezzi e disponibilità

DJI Avata 2 è disponibile per l’acquisto tramite lo store ufficiale e presso la maggior parte dei rivenditori autorizzati, in diverse configurazioni.

Avata 2 Fly More Combo (Batteria singola) a 999€ – include drone, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3

– include drone, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3 Avata 2 Fly More Combo (3 batterie) a 1.199€ – include drone, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 batterie extra e 1 borsa a tracolla

– include drone, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 batterie extra e 1 borsa a tracolla FPV Remote Controller 3 a 149€

Set di filtri ND per Avata 2 a 69€

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le