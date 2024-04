iQOO Z9 (Snapdragon) e Z9x trapelano: focus su batteria e ricarica

Non molto tempo fa abbiamo fatto la conoscenza di iQOO Z9, ma il sub-brand di vivo si sta preparando ad affiancargli altri due modelli. Uno si chiamerà ancora una volta iQOO Z9 ma sarà basato su Snapdragon, a cui si aggiungerà anche l’inedito iQOO Z9x.

iQOO Z9x sta arrivando, e ci sarà anche una nuova versione di iQOO Z9

Grazie a immagini e specifiche tecniche pubblicate dal leaker Sudhanshu Ambhore, sappiamo praticamente tutto sui due smartphone, con una nuova variante di iQOO Z9 che passerebbe dal MediaTek Dimensity 7200 allo Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm. È un SoC TSMC a 4 nm che possiede una CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 3 x 2,4 GHz A713 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Adreno 720. Lo smartphone avrebbe poi un display piatto AMOLED in risoluzione 1.5K con refresh rate a 144 Hz e sensore ID integrato, in una scocca certificata IP64.

Il resto delle caratteristiche prevedrebbe una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 80W contenuta in dimensioni di 163,72 x 75,88 x 7,98 mm per un peso di 194,8 grammi, speaker stereo, doppia fotocamera da 50+2 MP con sensore principale Sony IMX882 e selfie camera da 16 MP.

Anche iQOO Z9x rimarrebbe su piattaforma Qualcomm, con lo Snapdragon 6 Gen 1, SoC questa volta Samsung ma sempre a 4 nm, con CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHZ A55) e GPU Adreno 710. Il prospetto tecnico comprenderebbe memorie LPDDR4X e UFS 2.2, display LCD da 6,72″ Full HD+ a 120 Hz e luminosità di 1.000 nits, batteria da 6.000 mAh con ricarica 44W, sensore ID laterale, speaker stereo, doppia fotocamera da 50+2 MP, frontale da 8 MP, certificazione IP64 e dimensioni di 165,7 x 76 x 7,99 mm per 199 grammi.

Questi due non sono l’unica novità in arrivo, perché in ballo ci sarà anche un modello con specifiche più avanzate, ovvero iQOO Z9 Turbo.

