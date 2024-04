DUOTTS presenta OOTD D88: il monopattino fuoristrada “tamarro” e potente

Arriva una novità particolarmente “tamarra” nella linea di monopattini elettrici del brand cinese. DUOTTS OOTD D88 è un veicolo potente ed aggressivo, pensato per affrontare qualsiasi tipo di percorso: se sei alla ricerca di un monopattino fuoristrada, allora dai un’occhiata a questa novità tutta muscoli.

DUOTTS OOTD D88: specifiche, prezzo e uscita del nuovo monopattino elettrico per affrontare ogni strada

Crediti: DUOTTS

Il brand DUOTTS è ampiamente specializzato nel settore dei veicoli elettrici, con un occhio di riguardo ai modelli più avventurosi. Il nuovo monopattino elettrico DUOTTS OOTD D88, infatti, si presenta come una soluzione pensata proprio per escursioni e spostamenti su terreni accidentati e percorsi di montagna, vista la sua particolare natura. Il veicolo è equipaggiato con un doppio motore da 2.800W ed è alimentato da una batteria da 60V 35Ah, in grado di offrire un’autonomia fino a 100 km. Il corpo è realizzato in lega di allumino, con design pieghevole: in questo modo è possibile trasportarlo comodamente in auto. È presente la certificazione IPX5 ed è in grado di affrontare salite fino a 45° di inclinazione.

Crediti: DUOTTS

Trattandosi di un monopattino pensato per strade difficili monta pneumatici fuoristrada da 11″; per la sicurezza e la comodità troviamo un freno a disco idraulico ed un sistema con doppie sospensioni. Inoltre frontalmente c’è un doppio faro LED per illuminare anche le vie più buie; sul retro trovano spazio sia le luci di posizione che i segnalatori di svolta.

Il nuovo monopattino elettrico DUOTTS OOTD D88 è disponibile all’acquisto in offerta lancio: per un periodo limitato di tempo il prezzo scende a 1.249€, con la possibilità di pagare a rate con PayPal (su Geekbuying). Inoltre il dispositivo viene spedito (gratis) direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

