iQOO Neo 9S Pro: in arrivo un nuovo flagship killer per il mercato Global

Dopo il lancio di due modelli in Cina ed uno per il mercato Global, il brand partner di vivo si prepara a lanciare un ennesimo flagship killer, ancora una volta a livello internazionale. Si tratta di iQOO Neo 9S Pro, dispositivo certificato da Google e inserito nel database di Play Console con immagini e alcuni dettagli sulle specifiche.

iQOO Neo 9S Pro certificato da Google: cosa sappiamo sul prossimo flagship killer Global

Neo 9 Pro – Crediti: iQOO

In base a quanto emerso, iQOO Neo 9S Pro non dovrebbe essere uno smartphone inedito ma un rebrand di iQOO Neo 9 Pro cinese. Come al solito le cose con i produttori asiatici sono sempre contorte: Neo 9 Pro Global è un rebrand della versione standard cinese, Neo 9 (con Snapdragon 8 Gen 2). A quanto pare il dispositivo Global avvistato con il nome commerciale Neo 9S Pro e con la sigla PD2339 sarà un rifacimento del Neo 9 Pro lanciato in Cina e quindi dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 9300. Si tratta del chipset di punta di MediaTek e rivale dello Snapdragon 8 Gen 3, un SoC che è stato in grado di regalare non poche soddisfazioni in fatto di performance.

Crediti: 91mobiles

La certificazione di Google conferma il chipset presente a bordo, il design e anche la presenza di almeno 12 GB di RAM e Android 14 lato software. Mancano vari dettagli, ma non è difficile “indovinare” quali saranno le specifiche dato che parliamo di un possibile rebrand. Di seguito trovate la scheda tecnica, basata su quella di Neo 9 Pro cinese; al momento manca ancora una data d’uscita per iQOO Neo 9S Pro, quindi aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

iQOO Neo 9S Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP???

display AMOLED flat (LTPO) a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1 x 3,25 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,0 GHz A720

+ 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,0 GHz A720 GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.9-2.0) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di Funtouch OS 14

