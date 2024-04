Android 14: disponibili da oggi le patch di sicurezza di aprile 2024

Come di consueto, nei primi giorni del nuovo mese arriva da Google un nuovo aggiornamento per la sicurezza del sistema operativo mobile che milioni e milioni di smartphone utilizzano in tutto il mondo. Con le patch di sicurezza di aprile 2024 per Android 14 vengono corrette diverse vulnerabilità che avrebbero potuto causare accessi indesiderati ai propri dati e minare la privacy degli utenti.

Corrette 8 vulnerabilità e aggiunti 25 fix di sicurezza con le patch di aprile 2024

Crediti: 9to5Google

Le patch di sicurezza di aprile 2024 sono disponibili a partire da oggi per Android 14 su Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, e 8 Pro. Per quanto riguarda gli altri smartphone, dovranno essere i produttori ad implementare questo nuovo aggiornamento e rilasciarlo sottoforma di patch di sicurezza. Per il mese di aprile sono state corrette 8 falle ed implementati 25 fix per la sicurezza del sistema operativo, oltre a risolvere i seguenti bug.

Risolto un problema che causava schermo nero dopo aver sbloccato lo smartphone in determinate condizioni

Risolto un problema di stabilità della fotocamera quando viene cambiato lo zoom

Risolto un problema alla fotocamera che faceva apparire degli aloni neri in determinate condizioni quando si passa da foto a video

Risolto un problema per la fotocamera che rendeva impossibile la ri-esposizione dell’immagine

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema del vostro smartphone Pixel per vedervi notificata la disponibilità di un nuovo aggiornamento per le patch di sicurezza di aprile 2024.

