Apple lancia iOS 17.5 Beta 1: tutte le novità

Dopo un’assenza di ben tre settimane, Apple torna finalmente a pubblicare una nuova versione beta per il sistema operativo mobile di iPhone. Con iOS 17.5 arrivano nuove opzioni per gli sviluppatori che non vogliono distribuire le proprie app tramite l’App Store, in conformità con il Digital Markets Act, ma anche una nuova funzionalità che aiuterà gli utenti a mantenere privacy e sicurezza sempre alte.

iOS 17.5: in arrivo un nuovo sistema anti-stalking per evitare il monitoraggio?

Il nuovo iOS 17.5 Beta 1 (build 21F5048f) è disponibile da oggi su tutti i dispositivi compatibili con la diciassettesima versione del sistema operativo mobile sviluppato da Apple. Attualmente è disponibile soltanto nel canale Developer Beta riservato agli sviluppatori, ma è possibile che nei prossimi giorni venga rilasciato anche nel canale Public Beta riservato ad un pubblico più grande. Di seguito trovate le novità incluse in questa beta.

Web Installation e Web Distribution delle app per gli sviluppatori che non vogliono distribuire le propria applicazioni tramite App Store, ma bensì attraverso il proprio sito web.

Cambiamenti di design minori come "obiettivo lettura" in Apple Libri, nuova icona per le passkey nelle impostazioni e widget con colorazione dinamica per l'app Podcast.

Nuovo sistema anti-stalking per interrompere il monitoraggio indesiderato con accessori come AirTag (la funzione è ancora nascosta nel codice e non disponibile pubblicamente).

Per installare questa nuova beta non dovrete far altro che recarvi all’interno del menu “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, scegliere il canale di riferimento ed effettuare il download del nuovo firmware.

