vivo X Fold 3 Pro smontato: com’è fatto il nuovo pieghevole top

Quest’anno vivo ha cambiato le carte in tavola lanciando non uno, ma ben due pieghevoli. Una scelta interessante (specialmente dal punto di vista del risparmio) ma ovviamente la star è solo una, ossia il fratello maggiore Pro. Il nuovo vivo X Fold 3 Pro è il primo pieghevole top di gamma di quest’anno e non poteva mancare un video teardown che ne svela tutti i segreti nascosti all’interno della scocca.

vivo X Fold 3 Pro smontato in un video teardown: ecco i segreti del nuovo top di gamma pieghevole

Crediti: WekiHome

Il modello standard è sicuramente il pieghevole più leggero e sottile di sempre (della categoria in-fold), ma la versione Pro è di certo il più potente dato che parliamo del primo pieghevole equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3. Questa non è il suo unico punto di forza: si tratta di uno smartphone sottile e leggero (5,2 mm e 236 grammi), dotato di due lettori d’impronte digitali ad ultrasuoni, il supporto alla ricarica wireless, display stellari e una fotocamera da top (con tanto di teleobiettivo a periscopio). Insomma, vivo X Fold 3 Pro è un flagship in tutto e per tutto e il video teardown pubblicato dal canale WekiHome ci offre una panoramica a tutto tondo dei suoi componenti interni.

Se siete appassionati di video di smontaggio oppure siete curiosi di sapere com’è fatto uno smartphone pieghevole, allora questo è il video che fa al caso vostro. X Fold 3 Pro è un concentrato di tecnologia in un corpo ultra-sottile e ogni sua parte trasuda qualità: la cerniera in fibra di carbonio è leggerissima (pesa poco meno di 15 grammi) ma robusta e lo stesso vale per alcune sezioni interne. Un foglio di rame aiuta la dissipazione del calore nell’area del display e del lettore ad infrarossi (quelli esterni) mentre tutti i componenti sono organizzati alla perfezione per ottimizzare lo spazio.

Crediti: WekiHome

Il video mostra praticamente ogni parte del top di gamma, compreso il comparto fotografico, la piastra della ricarica wireless, la batteria a doppia cella, la scheda madre e così via. A proposito di quest’ultima, sotto di essa trova spazio il sistema di raffreddamento con camera di vapore: durante l’evento non era chiaro se fosse presente un sistema attivo o passivo, quindi ora ne sappiamo sicuramente di più. Inoltre è interessante notare che la camera di vapore ha dimensioni minori rispetto a quella di X Fold 2.

Il nuovo top pieghevole vivo X Fold 3 Pro è stato lanciato di recente in Cina: se volete saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato. Nelle scorse ore sono spuntati indizi in merito ad una versione Global: questa potrebbe essere una prima volta per il brand, dato che finora tutti i suoi foldable sono rimasti un’esclusiva cinese.

