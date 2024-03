One UI 6.1 e Galaxy AI: Samsung spiega quando arriverà e su quali modelli

Aggiornamento 21/03: Samsung parla della possibilità che Galaxy AI arrivi anche su altri vecchi modelli, trovate i dettagli nell’articolo.

L’esordio è avvenuto a bordo della serie Galaxy S24, e nel corso del 2024 assisteremo al rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1 anche su altri modelli del catalogo Samsung. Anche se si presenta come un update intermedio, a metà fra la One UI 6.0 e ciò che verrà dopo, è piuttosto rilevante perché porta con sé Galaxy AI, la piattaforma d’intelligenza artificiale della compagnia.

Samsung annuncia quando arriveranno One UI 6.1 e Galaxy AI e su quali dispositivi

Crediti: Samsung

Fino a oggi non avevamo date precise ma soltanto alcune indicazioni non specifiche: fortunatamente per gli utenti Samsung, il team sud-coreano si è pronunciato sull’argomento e ha annunciato quando partirà il roll-out della One UI 6.1 e quali modelli saranno aggiornati. Il rilascio dell’aggiornamento partirà da fine marzo e interesserà i seguenti dispositivi, fra smartphone, pieghevoli e tablet: S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra.

Per quanto riguarda la serie S22, l’azienda ha spiegato le difficoltà di portare le funzioni Galaxy AI, che comprende funzioni AI sia in cloud che basate sull’hardware del dispositivo, che su S22 potrebbe essere troppo arretrato. Tuttavia, il fatto che la lista comprende S23 FE fa alzare le sopracciglia, dato che condivide lo stesso SoC di S22: a tal proposito, Samsung ha dichiarato che sta lavorando e cercando modi per portare Galaxy AI anche su S22.

Ecco quanto dichiarato dal presidente TM Roh: “il nostro obiettivo con Galaxy AI non è solo quello di aprire la strada a una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile, ma anche di potenziare gli utenti rendendo l’intelligenza artificiale più accessibile“, aggiungendo che l’azienda prevede di portare Galaxy AI a oltre 100 milioni di utenti entro il 2024.

Se ve lo steste chiedendo, Samsung ha già specificato quali feature Galaxy AI saranno portate sui modelli precedenti a quelli della serie S24, pertanto vi invitiamo a fare riferimento all’articolo dedicato. L’espansione dell’intelligenza artificiale Samsung sta per partire, quindi, anche se sappiamo che Galaxy AI non sarà per sempre gratis.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le