OnePlus Buds V ufficiali: nuove cuffie TWS a meno di 20€

Oggi era il giorno della presentazione ufficiale di OnePlus Ace 3V, smartphone che è stato accompagnato dal lancio delle nuove cuffie TWS OnePlus Buds V. Sono degli auricolari senza fili che puntano alla fascia più tipicamente economica, con caratteristiche che si sposano con un prezzo molto contenuto.

OnePlus Buds V presentano la certificazione IP55 contro liquidi e polvere, con auricolari che pesano 4,3 grammi l’uno e contengono driver da 12,44 mm con bobina dinamica placcata in titanio e magnete al neodimio N48. Hanno connettività Bluetooth 5.3, manca la cancellazione attiva del rumore ma i due microfoni presenti hanno la riduzione del rumore AI per favorire le telefonate. Hanno un’autonomia che in riproduzione musicale arriva fino a 8 ore per le sole cuffie e fino a 38 ore fra cuffie e custodia, ed è presente la funzione di interconnettività fra dispositivi OnePlus: basta aprire la custodia per avviare il pairing automatico.

OnePlus Buds V sono disponibili in Cina al prezzo di vendita di 149 CNY, pari a circa 19€, ma non è dato sapere se e quando arriveranno anche in Italia.

