I migliori aspirapolvere e robot su Amazon per la Festa delle offerte di Primavera | Marzo 2024

Dopo il Prime Day e l’evento Prime dello scorso ottobre, è tornato il momento delle occasioni targate Amazon. Stavolta si celebra l’arrivo della bella stagione e ovviamente non possono mancare una sfilza di promozioni, con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: andiamo a scoprire quali sono i migliori aspirapolvere e robot da acquistare durante questo nuovo evento, dal 20 al 25 marzo!

Quali sono i migliori aspirapolvere e robot da comprare su Amazon per la Festa delle offerte di Primavera | 20/25 Marzo 2024

Ormai le pulizie sono diventate tech e quale momento migliore delle cosiddette “pulizie di primavera”, per passare ad un dispositivo intelligente? I vacuum cleaner sono sempre più ricchi di funzionalità che facilitano il compito e nel caso dei robottini, scegliendo una soluzione premium l’intervento umano è ridotto all’osso: il nostro piccolo alleato pensa a tutto (anche a svuotare il contenitore dello sporco e a rifornirsi d’acqua) e all’utente finale resta solo il relax. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire quali sono i migliori aspirapolvere e robot da acquistare per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon!

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Crediti: ECOVACS

La nostra panoramica delle soluzioni per le pulizie smart non può che cominciare da ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, il migliore in fatto di rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando, infatti, di un robot premium dotato di funzionalità top, un design minimale ed elegante e una stazione di svuotamento All-in-one da primo della classe, tutto in promozione a 699€ (con uno sconto del 36%). Il robottino ha una potenza di aspirazione di 6.000 PA e grazie al sistema di lavaggio con doppio mop rotante Turbo 2.0 OZMO garantisce pavimenti sempre impeccabili. La funzione di rilevamento dei tappeti permette di non rovinare questi ultimi con l’acqua: il mop viene sollevato e la potenza aumenta (per raccogliere meglio lo sporco). Le tecnologie True Detect 3D 3.0 e True Mapping 2.0 permettono una navigazione sempre precisa e sicura: il robot è in grado di mappare con precisione l’ambiente circostante, individuando gli ostacoli tramite la luce strutturata 3D. Ma la protagonista assoluta è senza dubbio la base multi-funzione: la stazione ricarica il dispositivo, svuota il serbatoio dello sporco e pulisce i mop utilizzando l’acqua calda (per sciogliere anche le macchie più ostinate). Insomma, l’alleato definitivo per le pulizie smart!

Tineco FLOOR ONE S5

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE S5 è una lavapavimenti premium ma non di recentissima generazione: sicuramente un vantaggio per l’utente, dato che si tratta di un dispositivo dotato di funzioni avanzate, completo a tutto tondo ma proposto ad un prezzo decisamente appetibile (319€). La lavapavimenti è un vero e proprio concentrato di tecnologia finalizzato alla cura delle superfici: il sistema a doppio serbatoio (uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca) permette di bagnare i pavimenti senza contaminazioni. Il dispositivo pulisce tramite la rotazione del mop ad alta velocità (con acqua e liquido detergente) e poi aspira l’acqua sporca, che viene immagazzinata in un serbatoio separato. È poi presente il sensore smart iLoop di Tineco: questo rileva il livello di sporco delle superfici e regola automaticamente la potenza e il flusso dell’acqua (per evitare sprechi e consumi eccessivi). La lavapavimenti va riposta sull’apposita base di ricarica, dove avviene l’auto-pulizia: questa funzione permette di pulire e asciugare il mop tramite l’alta velocità di rotazione.

Dreame L20 Ultra Complete

Crediti: Dreame

Con Dreame L20 Ultra Complete ci troviamo alle prese con un robot aspirapolvere premium con tante funzioni top ed una esclusiva, ma si sale di livello e di prezzo (1.049€). Rispetto ai rivali è presente la tecnologia MopExtend: la sensoristica avanzata permette di rilevare bordi e angoli e una volta alle prese con questi spazi il robottino estende il mop oltre il corpo, in modo da raggiungere anche i punti più difficili. Di certo una grande novità, per una pulizia ancora più precisa ma ovviamente questo si riflette sul prezzo finale. Il dispositivo ha una potenza di aspirazione stellare (7.000 PA) ed utilizza il sistema di navigazione intelligente Pathfinder (basato su AI e luce strutturata 3D) per muoversi agilmente, individuando gli ostacoli con estrema precisione. Anche la stazione di ricarica alza il tiro: oltre a caricare il robottino, a svuotare il serbatoio e a lavare i mop, è presente anche la funzione di asciugatura con aria calda (in modo da evitare la formazione di muffa). Inoltre la base contiene anche un serbatoio per l’acqua pulita, in modo da ricaricare il robot durante le pause.

Roborock S8

Crediti: Roborock

Roborock S8 è uno degli ultimi robot aspirapolvere del brand e scende a 479€ in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Il dispositivo fa affidamento su due tecnologie in particolare: la doppia spazzola in gomma DuoRoller e il sistema di lavaggio VibraRise. Le prime consentono di raccogliere polvere, peli e capelli senza creare fastidiosi grovigli, mentre il secondo sfrutta un mop che vibra ad alta velocità (fino a 3.000 volte al minuto) per offrire un lavaggio ben più potente di quello manuale. Il sistema Carpet Boost+ permette di individuare subito i tappeti e di sollevare il mop, al contempo aumentando al massimo la potenza di aspirazione.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Crediti: Xiaomi

Nella nostra selezione dei migliori aspirapolvere e robot su Amazon per le offerte di primavera non poteva mancare un modello della compagnia di Lei Jun. Xiaomi Robot Vacuum X10 è un robot di fascia media, ora in sconto a 299€, dotato anche di una stazione di ricarica e svuotamento. Questa ha una capienza di ben 2,5 litri per un utilizzo di circa 60 cicli di pulizia completi. La potenza di aspirazione è di 4.000 PA e non mancano funzioni intelligenti, controlli e gestione tramite l’app, la navigazione con sistema laser LDS e tanta autonomia (fino a 180 minuti). Piccola chicca, il robot è certificato TÜV Rheinland Cybersecurity e Privacy Protection Standard: il chip di sicurezza MJA1 si occupa di tenere al sicuro dati e mappe dell’utente.

