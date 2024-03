OPPO Pad 3 avrà un SoC top di gamma, ma il lancio è rinviato

Sono sempre più lontani i tempi in cui i produttori Android non affrontavano il mercato dei tablet, e il fatto che si parli già di OPPO Pad 3 ce lo conferma. D’altronde è passato un anno dalla presentazione del modello precedente, e secondo leaker come Digital Chat Station l’azienda cinese si starebbe preparando a realizzare il terzo modello della linea principale. Tuttavia, forse anche per le difficoltà che la compagnia sta affrontando, il suo lancio sarebbe stato rinviato.

OPPO Pad 3 si farà attendere, ma avrebbe specifiche di prima fascia

OPPO Pad 3 si farà ma più tardi del previsto: è questo quanto detto da Digital Chat Station sul suo profilo Weibo, un’informazione che è accompagnata anche dai primi dettagli tecnici sulla sua configurazione hardware. Per il suo tablet di prossima generazione, OPPO avrebbe scelto una dotazione di fascia alta, con test che starebbero venendo eseguiti con SoC sia Qualcomm che MediaTek. Le scelte sarebbero due: Dimensity 9300 e Snapdragon 8 Gen 3, ma non è ancora certo quale sarebbe il System-on-a-Chip destinato ad alimentarlo.

Ripercorrendo lo storico del brand, OPPO ha utilizzato soluzioni da entrambi i chipmaker: il primo Pad aveva lo Snapdragon 870 ma Pad 2 il Dimensity 9000, il primo Pad Air aveva lo Snapdragon 680 mentre Pad Air 2 e Pad Neo l’Helio G99. Sulla base di questo, OPPO Pad 3 non ha una linea certa, e come anticipato questo tentennamento potrebbe anche derivare dalle scelte dell’azienda.

Da mesi, il mercato dei tablet Android è tutt’altro che florido, e OPPO fatica a conquistare posizioni di rilievo nel panorama globale. Una situazione simile a quella riscontrata nel settore degli smartphone pieghevoli, dove OPPO avrebbe deciso di ridimensionare la sua presenza.

