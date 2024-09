Flappy Bird torna su smartphone? Il creatore originale: “io non c’entro niente”

Aggiornamento 16/09: una inquietante ombra di desta sul ritorno di Flappy Bird, con criptovalute dietro al progetto e il creatore originale che si defila. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Tra il 2013 e il 2014 la comunità del gaming mobile fu sconvolta dall’arrivo di una incredibile hit videoludica, che purtroppo ebbe vita breve. Conosciuto come Flappy Bird, questo gioco in cui un simpatico uccellino deve librarsi in aria per schivare dei tubi usciti dal mondo di Super Mario conquistò grandi e piccini, diventando probabilmente il primo grande gioco mobile ad ottenere una popolarità così grande. Purtroppo però, il suo sviluppatore non riuscì a reggere la pressione e il gioco fu rimosso dagli store. La storia però, sta per cambiare di nuovo.

Dopo un’attesa durata 10 anni, l’originale Flappy Bird tornerà su smartphone nel 2025

Crediti: Flappy Bird

Sopraffatto dalla fama ottenuta dal gioco, lo sviluppatore Dong Nguyen annunciò nel febbraio 2014 la rimozione del gioco che “gli stava rovinando la vita“, ma dopo oltre 10 anni di attesa è finalmente arrivato il momento di tornare a giocare a Flappy Bird. Sul sito ufficiale del gioco, infatti, è arrivato l’annuncio del ritorno del simpatico uccellino, che debutterà molto presto sugli smartphone di tutto il mondo.

“Salve a tutti, sono davvero io! Solo un decennio fa, ero l’argomento di conversazione della città e stavo raggiungendo nuove vette con i miei 100 milioni di amici. Purtroppo, ho dovuto lasciare la fama e i riflettori alle spalle per tornare a casa e scoprire chi sono veramente. Grazie ai miei super fan di Flappy Bird, sono rinfrescato, rinvigorito e pronto a librarmi di nuovo. La missione decennale ha comportato l’acquisizione dei diritti legali e persino la collaborazione con il mio predecessore per liberarmi e far rinascere il gioco ufficiale Flappy Bird!” ha annunciato lo sviluppatore sul sito ufficiale del gioco.

Flappy Bird è atteso su iOS e Android nel 2025 con nuovi personaggi e nuove modalità di gioco e noi non vediamo l’ora di tornare a far volare l’uccellino colorato attraverso i tubi!

Aggiornamento 16/09: dubbi sul progetto, il creatore originale nega di essere implicato

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

L’iniziale entusiasmo per il ritorno di Flappy Bird sembra aver lasciato spazio ad incertezza e preoccupazione dopo le informazioni non troppo positive arrivate sul progetto. Nonostante la pagina ufficiale del gioco lasci intendere che il ritorno del celebre arcade-game sia frutto della ritrovata serenità dello sviluppatore originale, Dong Nguyen ha annunciato su Twitter/X di non aver nulla a che fare con il progetto: “No, non ho nulla a che fare con il loro gioco. Io non vedo niente. Non supporto le cripto“.

Il nuovo Flappy Bird, infatti, sembra essere legato ad sistema di criptovalute e NFT, il che ha fatto subito allarmare i giocatori che sono abituati a “truffe” di questo genere. Quello che poteva essere un grande ritorno, quindi, sembra essere soltanto una presa in giro.

