Recensione Hiwill H210: la soundbar compatta con subwoofer per migliorare l’audio della TV

Le moderne Smart TV tendono ad essere sempre più sottili, sacrificando in alcuni casi il comparto audio in favore di un video migliore. Anche la posizione degli speaker, solitamente allocati sulla parte posteriore, influisce molto sulla percezione di volume e profondità, per questo motivo arrivano in nostro soccorso le soundbar. Questi dispositivi, infatti, si occupano di rinnovare completamente l’audio di TV e monitor, ovviamente a costi non sempre accessibili. Oggi, però, vi presentiamo Hiwill HW210, una soundbar con subwoofer particolarmente potente, ma anche molto economica: scoprite subito tutte le caratteristiche in questa nostra recensione.

Recensione Hiwill H210

Design e materiali

Hiwill HW210 è un soundbar 2.1 con subwoofer dal design particolarmente compatto, utile ad essere adattata a qualsiasi contesto, anche nelle stanze più piccole o con schermi non particolarmente grandi. La soundbar, infatti, misura appena 43 centimetri e grazie al supporto per gli agganci al muro può arrivare ad occupare ancora meno spazio grazie al kit già incluso in confezione. La parte frontale offre la classica griglia traforata che favorisce la conduzione del suono emesso dal dispositivo, con angoli particolarmente squadrati per un look che tende ad essere più funzionale che elegante. Un piccolo display LED, posizionato al centro, indica la modalità d’uso attualmente selezionata.

Sul fondo della soundbar troviamo due piedini gommati posizionati in verticale, in modo da evitare che il dispositivo possa scivolare o muoversi troppo facilmente quando è posizionato su una scrivania oppure un mobile per TV. Sul lato destro, invece, troviamo la plancia di controllo con cinque pulsanti, utili a regolare il volume e la modalità di utilizzo della soundbar. La parte posteriore, invece, è riservata al pannello input/ouput, dove abbiamo a disposizione un’entrata AUX, HDMI ARC, Optical Audio, USB di tipo A, il jack di collegamento al subwoofer e lo spinotto per l’alimentazione.

Il subwoofer da 5.25″, invece, offre un design molto classico con una livrea completamente nera, con una plastica nero lucida che caratterizza la cavità da cui fuoriescono i bassi. In confezione è incluso anche un telecomando dalla funzionalità piuttosto basiche che però risulta molto utile per selezionare rapidamente la modalità d’ascolto preferita. La confezione, come accennato in precedenza, include anche un kit con viti e fischer per agganciare il dispositivo al muro, un cavo optical audio, un convertitore a L per il cavo HDMI e un cavo AUX.

Suono e funzionalità

La soundbar Hiwill HW210 è dotata di doppio driver a cono in alluminio con DSP HiFi firmato Texas Instrument in grado di offrire un suono chiaro, ricco di dettaglio e privo delle distorsioni sonore a cui sono di solito soggetti gli altri dispositivi. Il subwoofer da 5.25″, invece, mette a disposizione una potenza di 65w con una cavità da 9 litri, con un condotto che rende l’uscita del flusso dell’aria più fluida e il suono dei bassi molto più chiari. Nel complesso, questa soundbar è in grado di arrivare ad una potenza massima di 120W per un suono di 80 dB.

La configurazione è molto semplice: basta collegare Hiwill HW210 all’alimentazione e scegliere la tipologia di collegamento preferita. Per le Smart TV di nuova generazione è preferibile utilizzare la connessione HDMI ARC, che oltre a fornire un segnale audio particolarmente stabile, permette anche alla soundbar di controllare alcune funzionalità del dispositivo. Tramite questo collegamento, infatti, il telecomando potrà controllare anche la TV, eliminando la necessità di utilizzare due o più telecomandi per cambiare canale oppure regolare le impostazioni.

Qualora il vostro monitor o TV non dovesse supportare la connettività HDMI ARC, è possibile utilizzare il jack AUX per ottenere un risultato sonoro ottimale, rinunciando però alle funzionalità aggiuntive del telecomando. Questa soundbar, inoltre, è dotata anche di connessione Bluetooth 5.3: i dispositivi multimediali quindi possono essere collegati anche wireless, mentre è possibile utilizzare la soundbar anche come cassa per il proprio smartphone o tablet quando si ascolta la musica (indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia o meno collegato allo schermo).

La soundbar fornisce anche tre preset per l’equalizzazione del suono: è possibile scegliere tra musica, film e videogiochi, ognuno con una regolazione dell’audio in uscita che meglio si adatta alla tipologia di contenuto che si ascoltando e guardando. Il suono, durante le nostre prove, è risultato sempre nitido ed avvolgente, sicuramente molto più potente del classico audio fornito delle moderne TV.

Recensione Hiwill H210: prezzo e considerazioni

Hiwill HW210 è una soundbar essenziale, senza troppi fronzoli, che mette a disposizione un ottimo audio con bassi profondi ed avvolgenti. Il collegamento HDMI ARC è perfetto per essere sfruttato con le Smart TV di nuova generazione, mentre il dispositivo può essere utilizzato anche wireless grazie alla connettività Bluetooth. I preset già disponibili aiutano ad ottenere il massimo da qualsiasi contenuto audiovisivo, e senza neanche spendere troppo: il prezzo di questa soundbar, infatti, vi sorprenderà.

Di listino, Hiwill HW210 viene proposta al prezzo di circa 165€, che garantisce già un buon rapporto qualità/prezzo, ma grazie all’offerta lampo di Banggood che trovate qui sotto potrete portarla a casa per appena 78€. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per migliorare in pochi click l’audio della propria TV.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le