Ormai sono sempre più diffusi gli aiutini tecnologici per le pulizie delle nostre case, ma la realtà dei fatti, che spesso nessuno racconta, è che un dispositivo soltanto non è adeguato per tutte le superfici e le parti della nostra casa: ci sono zone in cui un robot non è efficace, mentre ce ne sono altre dove solo l’aspirapolvere manuale non basta, e via dicendo. E’ così che spesso nelle nostre case si predispone lo spazio per più di un dispositivo tecnologico, uno per ogni funzione e necessità.

La JIMMY PW11 Pro Max, però, è una soluzione versatile pensata proprio per chi dentro casa usa più dispositivi per la pulizia: questo modello, infatti, è l’ideale per chi cerca un dispositivo 5-in-1 che combini aspirazione, pulizia a mano e lavaggio dei pavimenti. Si tratta di un dispositivo che mira a semplificare la pulizia quotidiana, adattandosi a diverse superfici e situazioni.

Recensione JIMMY PW11 Pro Max: l’aspirapolvere 5 in 1 tutto fare

Contenuto della confezione

Sarò sincero: appena l’ho spacchettato ho temuto per la mia sanità mentale, perchè erano così tanti livelli di confezionamento e accessori, che già mentre unboxavo ero spaventato dall’idea di doverlo rimettere al suo posto. Scherzi a parte, la confezione di vendita è piuttosto ben fornita. Al suo interno, infatti, troviamo:

JIMMY PW11 Pro Max, l’unità primaria aspirapolvere con contenitore per la polvere incorporato:

Batteria rimovibile e ricaricabile anche da sola;

Rullo per il lavaggio pavimenti con serbatoio acqua pulita;

Unità di lavaggio con serbatoio acqua sporca;

Tubo di prolunga;

Spazzola per mobili motorizzata;

Due accessori per la pulizia manuale;

Base per la ricarica e la pulizia;

1 litro di prodotto per pulizia;

Accessorio per la pulizia;

Cavo di alimentazione;

Istruzioni per l’uso.

Design, costruzione e versatilità d’uso

Il design del JIMMY PW11 Pro Max è moderno e piuttosto snello, nonostante la varietà di modalità d’uso disponibili; è inoltre piuttosto snello, con un peso medio che si aggira attorno ai 4kg (solo 1.5kg se utilizzate la sola aspirapolvere senza accessori), naturalmente variabile a seconda degli accessori che andiamo ad installare. Per il resto, lui è realizzato principalmente in plastica di colore grigio scuro e argento, sin da subito dà una sensazione di solidità e durabilità, pur non essendo ai livelli di altri modelli premium provati di altri brand; diciamo che da sempre JIMMY è una spanna più economico di altri prodotti, pur non rinunciando alle prestazioni generali.

Il motore, il cuore del dispositivo, è posizionato centralmente e l’aria aspirata viene espulsa lateralmente, una soluzione che evita di sollevare ulteriori di polvere durante l’uso. Questo è un miglioramento interessante soprattutto quando si usa l’aspirapolvere direttamente a contatto con le superfici, tipo tessuti, tavoli o mobili in generale, dove l’aria espulsa tende a sollevare ulteriormente lo sporco.

Proprio a questo proposito, in termini di design e costruzione, il vero punto di forza del JIMMY PW11 Pro Max è sicuramente la sua versatilità. Grazie al suo design modulare, può trasformarsi rapidamente da aspirapolvere verticale a aspirapolvere portatile o lavapavimenti. Il manico a forma di D è comodo e pratico, con comandi facilmente accessibili per l’attivazione delle varie funzioni. I pulsanti sono tre sulla parte frontale, e due nella parte superiore dedicati alle funzionalità di autolavaggio dei rulli una volta riposta la scopa nella base di ricarica.

La presenza di un display LED che mostra lo stato della batteria e il livello di sporco è un valore aggiunto, anche se rispetto a modelli concorrenti il display risulta piuttosto basilare e non mostra chissà quante informazioni: ad ogni modo, sarò onesto, è più che sufficiente per un prodotto di questa categoria.

Altre scelte intelligenti in termini di progettazione sono senza dubbio legate alla disposizione dei vari elementi; la spazzola per il lavaggio dei pavimenti, dotata di ben due rulli uno avanti e uno indietro, integra anche il serbatoio per l’acqua pulita, il cui unico difetto è la scarsa capienza, di soli 0.6L anzichè superiori al Litro, come spesso visto in altri modelli. La tanica per la raccolta della polvere, invece, è integrata nell’unità aspirante principale, ed ha una capacità di 0.3L mentre quella per l’acqua sporca, con la solita divisione dei solidi e dei liquidi, arriva a 0.45L.

Detto ciò, anche la base di ricarica mi è piaciuta: nonostante non integri chissà quali funzioni tecnologiche a bordo, se non l’asciugatura dei rulli con aria calda, devo dire che è piuttosto ben sviluppata e consente di riporre facilmente tutti, ma proprio tutti, gli accessori di cui la PW11 Pro Max di JIMMY è dotata, senza dover dunque tenere accessori sparsi per la casa.

Qualità della pulizia e del lavaggio

Naturalmente mi sono divertito a provare sul campo il nuovo JIMMY PW11 Pro Max, dispositivo che rientra in quella categoria di prodotti che personalmente trovo molto comodi da utilizzare; personalmente sono del team scopa piuttosto che Robot, in quanto mi piace l’automazione solo a metà. Scherzi a parte, le prestazioni offerte da questo PW11 Pro Max non vi nascondo che sono decisamente notevoli, soprattutto per quanto riguarda la pulizia a secco.

Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa (110 AW), generata da un potente motore brushless da 460W, il dispositivo riesce a rimuovere polvere, capelli e altri detriti da pavimenti e tappeti. C’è, però, un unico grande difetto, se vogliamo: qui è assente un sistema di anti-aggrovigliamento per i peli, il che rende la manutenzione più laboriosa per chi ha animali domestici o per chi perde per la casa molti capelli.

C’è anche una modalità di aspirazione automatica che regola la potenza in base alla quantità di sporco presente; funziona bene il rilevamento, ma personalmente per ottimizzare i tempi ho sempre preferito utilizzarla alla massima potenza. Le altre due modalità, Floor e Carpet, le ho trovate adeguate ai pavimenti e tappeti, e personalmente ho sempre utilizzato la modalità Floor per una potenza superiore. Una volta cambiato accessorio, poi, JIMMY PW11 Pro Max diventa velocemente una lavapavimenti a tutti gli effetti: il sistema a rulli rotanti, che tra l’altro ruotano anche l’uno in senso opposto all’altro, e la spruzzatura automatica dell’acqua garantiscono una pulizia uniforme e accurata dei pavimenti e delle varie superfici, seppur non è impeccabile in caso di sporco un po’ più ostinato (e incrostato).

Se utilzzate un buon detergente a supporto riuscite a cavarvela, soprattutto grazie agli ugelli spruzzatori che, oltre alla quantità automatica prevista, è possibile utilizzare manualmente con l’apposito tasto dedicato: così facendo si scioglie lo sporco più incrostato, e c’è qualche possibilità in più di ottenere dei risultati migliori.

Tuttavia, il JIMMY PW11 Pro Max, per via della forma della spazzola da pavimento non è impeccabile nella pulizia negli angoli e vicino i battiscopa, zona che potrebbe non essere perfettamente pulita neanche dopo qualche passaggio in più. In compenso, però, lui si maneggia con facilità e grazie alla sua estrema versatilità è possibile distenderlo quasi a 180 gradi per pulire sotto mobili, letti o altro.

Autonomia

Il JIMMY PW11 Pro Max è dotato di una batteria rimovibile da 4.600 mAh, che promette fino a 80 minuti di utilizzo alla minima potenza, e circa 40 alla massima potenza; a dir la verità, però, l’autonomia reale è di poco superiore ai 30 minuti se utilizzata alla massima potenza e con l’accessorio lavaggio incluso, non una delle migliori autonomie ma sicuramente adeguata anche per la pulizia di ambienti domestici di dimensioni piuttosto grandi. Il tempo di ricarica è invece piuttosto lungo, poichè richiede tra le 4 e le 5 ore per una carica completa.

Prezzo e considerazioni

JIMMY PW11 Pro Max si posiziona in una fascia di prezzo piuttosto importante: 579 euro netti servono per acquistarla su Amazon, in offerta nel momento in cui sto scrivendo questa recensione. Che dire: si tratta di un dispositivo che funziona bene, nel complesso, ma che mostra qualche titubanza o sbavatura se si vanno a guardare i dettagli, come il lavaggio più ostinato che potrebbero ricercare molti di coloro che spenderanno più di 500 euro per portarselo a casa.

Sta di fatto, però, che resta una soluzione molto interessante da valutare per chi cerca massima flessibilità e multifunzionalità: con un budget di poco più di 500 euro, in fin dei conti, ci si porta a casa un aspirapolvere, una lavapavimenti e anche una sorta di aspira briciole per divani o altre superfici.

