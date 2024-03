Nuovo look per OnePlus Nord 5 (Ace 3V): ecco come cambierà il design

Ultimamente si è parlato in varie occasioni dei prossimi modelli delle serie Nord/Ace, anche se finora solo in termini di specifiche. Gli smartphone gemelli OnePlus Nord 5 e Ace 3V si preannunciano come delle belve in termini di performance, ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero novità anche per quanto riguarda il design dei due telefoni.

OnePlus Nord 5 (Ace 3V) avrà un look nuovo di zecca, secondo i leak: uno schema svela come potrebbe essere

Presunto OnePlus Ace 3V (bozzetto) – Crediti: Weibo

Nel caso in cui vi foste persi qualcosa, OnePlus Nord 5 (per l’Europa e i mercati Global) e Ace 3V (in Cina) sarebbero lo stesso dispositivo, come avvenuto anche in precedenza con Ace 2V e Nord 3. Secondo quanto trapelato finora, i due nuovi smartphone sarebbero mossi dall’inedito Snapdragon 7+ Gen 3, presunto SoC mid-range dotato di caratteristiche ereditate addirittura dallo Snapdragon 8 Gen 3. Le indiscrezioni hanno tracciato un percorso chiaro e di seguito trovate le presunte specifiche (basate sui leak).

Dimensioni ???

Certificazione IP ???

Display AMOLED Flat da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5

da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,9 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14 (Global) o ColorOS 14 (China)

Per quanto riguarda le ultime novità, un insider cinese ha pubblicato su Weibo un bozzetto che farebbe riferimento al design di OnePlus Nord 5/Ace 3V. Sempre lo stesso leaker ha inserito anche un concept render che mostrerebbe una versione possibile del look dei dispositivi, con tanto del logo Hasselblad in bella vista.

Concept Render di OnePlus Ace 3V – Crediti: Weibo

Lo stile mostrato nel bozzetto è sicuramente più credibile di quello del concept render mostrato in alto. I nuovi OnePlus Nord 5 e Ace 3V potrebbero avere un design ispirato ai top di gamma di Meizu, con un flash LED circolare. L’uscita dei prossimi smartphone sarebbe prevista per l’estate, quindi c’è ancora tempo per ulteriori indiscrezioni in merito al look e alle specifiche.

