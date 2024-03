JIGOO P300 è il kit da toelettatura per cani e mici, a soli 70€

Prendersi cura del proprio amico a quattro zampe è di fondamentale importanza, ma questo non vuol dire soltanto fagli tante coccole e servigli cibi prelibati e croccantini in quantità. La pulizia e la toelettatura sono degli aspetti fondamentali e grazie al kit JIGOO P300 ora è possibile farlo anche a casa, senza spendere una fortuna: il set è in offerta con codice sconto e spedizione EU ad un prezzo imperdibile.

Codice sconto JIGOO P300: il kit per la cura e la toelettatura dei nostri amici a quattro zampe è in offerta con spedizione EU

Dotato di ben 11 prodotti in 1 e tre modalità di potenza, il kit per la toelettatura JIGOO P300 è la soluzione definitiva per la cura di cani e gatti. Il dispositivo è dotato di un contenitore da ben 4 litri e grazie alle molteplici testine e ai pettini guida è possibile accorciare il pelo dei nostri amici a quattro zampe o semplicemente eliminare quello in eccesso. Il tutto avviene senza rumori fastidiosi (che possono spaventare gli animali più sensibili) e con la massima celerità, grazie alla potenza di aspirazione top. Come sottolineato poco sopra, il kit è utile anche per sfoltire leggermente il pelo, quindi senza grandi stravolgimenti.

Il kit da toelettatura per cani e gatti JIGOO P300 è in offerta con codice sconto su Geekbuying: il prezzo scende a soli 70€ utilizzando il coupon che trovate nel box in basso. Il risparmio raddoppia con la spedizione gratis; inoltre il prodotto arriva direttamente dall’Europa e con la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

