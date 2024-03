GMKTEC K4 è il mini PC tutto potenza e performance, con Ryzen 9 e WiFi 6

Il settore dei mini PC ormai è stato completamente sdoganato e non è raro trovare modelli di tutto rispetto, a prezzi più che ragionevoli. L’ultima novità si chiama GMKTEC K4: un mini PC dalle dimensioni super compatte, dotato di specifiche che non fanno una piega, ora in offerta lancio su Banggood. Imperdibile a questo prezzo!

GMKTEC K4 in offerta lampo su Banggood: un mini PC potente e dalle dimensioni contenute

Crediti: GMKTEC

Il PC compatto GMKTEC K4 è una soluzione pensata per professionisti e studenti, utenti in cerca di un modello in grado di gestire contenuti multimediali senza problemi e non solo. Insomma, si tratta di un mini PC alla portata di tutti, equipaggiato con un processore AMD Ryzen 9 7940HS con 16 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di storage SSD e grafica Radeon 780M. Il dispositivo è dotato di molteplici porte (supporta fino a tre monitor contemporaneamente), il WiFi 6, Bluetooth 5.2 ed arriva con Windows 11.

Crediti: GMKTEC

Il nuovo mini PC GMKTEC K4 debutta su Banggood in offerta lampo a 675,8€: si tratta di un prezzo abbastanza ragionevole, “economico” per le prestazioni offerte e il formato ridotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le