Facebook e Instagram Down oggi: che cosa sta succedendo ai due social | 5 Marzo

I due social di Meta, Facebook e Instagram, sono down in Italia: il problema si è verificato oggi, 5 marzo 2024, e sembra in atto da pochissimo (nel momento in cui scriviamo). Ecco che cosa sta succedendo alle due piattaforma e cosa dicono le segnalazioni degli utenti.

Sia Instagram che Facebook risultano down oggi, 5 marzo: il problema sembra riguardare tutta Italia, con segnalazioni (su Downdetector) che riguardano l’intera penisola. Inoltre dai commenti su Twitter sembra che si tratti di un malfunzionamento a livello internazionale. Secondo quanto riportato dagli utenti, è impossibile fare il login sia su Facebook che su Instagram; in particolare, quando si prova ad accedere a quest’ultimo compare il messaggio “Si è verificato un problema e non stato possibile caricare la pagina”. Per quanto riguarda Facebook, il social non consente di loggarsi ed indica cha la password è errata (anche se, ovviamente, si tratta di un errore).

Inoltre provando a ricaricare le pagine i messaggi di errore persistono, con l’impossibilità di accedere ai propri profili e al feed dei social. Anche le rispettive applicazioni di messaggistica non danno segni di vita. Insomma, sia Facebook che Instagram non funzionano: al momento non ci sono comunicazioni da parte di Meta, ma restiamo in attesa di ulteriori novità. State riscontando problemi anche voi? Parliamone insieme su GizDeals Group!

