Ultenic FS1 ora a 170€: l’aspirapolvere senza fili autopulente scende al minimo

Se stai cercando una soluzione tech per le pulizie di casa, allora l’occasione migliore del momento arriva da Geekbuying: Ultenic FS1 scende al miglior prezzo di sempre grazie ad un codice sconto, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. L’aspirapolvere senza fili potente e completo, votato al relax grazie alla pratica dock di svuotamento inclusa.

Codice sconto Ultenic FS1: è l’aspirapolvere senza fili tutto potenza e praticità, con dock di svuotamento inclusa

Crediti: Ultenic

Dotato di una potenza di aspirazione di ben 30.000 PA, Ultenic FS1 si presenta come una soluzione premium in grado di facilitare le operazioni di pulizia. Il vacuum cleaner presenta un design ergonomico, una testina in grado di ruotare di 180°, una barra retrattile ed una pratica luce LED posizionata sulla spazzola, il tutto con un corpo dal peso contenuto. Il display LED permette di visualizzare in modo chiaro tutti i dettagli mentre la tecnologia Auto-Boost regola automaticamente la potenza per rimuovere lo sporco in profondità (ad esempio aumentandola al passaggio sui tappeti). La vera chicca è la stazione di svuotamento: l’aspirapolvere si pulisce da solo e c’è anche una luce UV che sterilizza il contenitore dello sporco presente nella dock.

Crediti: Ultenic

L’aspirapolvere senza fili Ultenic FS1 scende a soli 170€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying (lo trovi nel box in basso): ovviamente la dock di svuotamento è inclusa ed è presente anche la spedizione gratis dall’Europa. Vuoi saperne di più prima dell’acquisto? Dai un’occhiata alla nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

