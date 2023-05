Recensione Ultenic FS1: l’aspirapolvere a batteria con base di auto pulizia che NON costa una follia

Nonostante non sia tra i brand più famosi del mercato, nel corso degli ultimi anni Ultenic ha saputo dimostrare la sua abilità nel riuscire a produrre dispositivi per le pulizie smart in grado di soddisfare le più disparate esigenze e venduti ad un prezzo praticamente adatto a tutte le tasche. Cura del design, qualità progettuali e qualitative ed un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono i punti di forza di un brand che è riuscito ad accaparrarsi una buona fetta di mercato, anche grazie alle sue soluzioni innovative ed economiche.

Tutte caratteristiche che troviamo nell'Ultenic FS1, un aspirapolvere ciclonico la cui principale caratteristica non sono i 30.000 PA di potenza d'aspirazione o la batteria in grado di garantire fino ad un'ora di autonomia, ma la stazione di ricarica che oltre al mantenere ben saldo il dispositivo quando non è utilizzato, integra un sistema di auto-svuotamento del contenitore dello sporco, che avviene grazie ad un contenitore da 3 litri che, tra l'altro, viene sterilizzato con delle lampade UV poste nella struttura.

Caratteristiche che, fino ad oggi, si trovavano solo il prodotti che venivano venduti oltre la soglia dei 1000 euro, come il Samsung Beespoke Jet (qui la recensione), ma che ora si potranno acquistare ad un prezzo più umano: Ultenic FS1 costa 399,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, lo potreste già comprare in sconto grazie ad un coupon di 50 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Recensione Ultenic FS1: aspirapolvere wireless economico con base di auto pulizia

Design e materiali

Chi conosce bene il brand, di certo non rimarrà sorpreso nel vedere l'aspetto ed i materiali con cui è composto l'Ultenic FS1. Realizzato principalmente con un policarbonato solido e di buona qualità, accompagnato da alcuni inserti in alluminio, l'Ultenic FS1 è decisamente poco ovvio. Lo stile, i colori, sono stati pensati per donare all'aspirapolvere senza fili un aspetto senza dubbio particolare, e le sue linee squadrate affiancate da alcuni particolari rotondeggianti, gli donano un certo stile.

È uno di quei design che possono far discutere e che si allontanano “dall'ovvietà” del mondo degli aspirapolvere ciclonici senza fili ma che, anche grazie ad una colorazione piuttosto elegante, a mio avviso rendono l'Ultenic FS1 molto grazioso da vedere.

L'impugnatura è quella tipica a grilletto, ma non sarà necessario tenere premuto alcun tasto per il suo funzionamento, il peso è di circa 2 Kg ed il posizionamento sullo stesso asse tra serbatoio per lo sporco e motore, rendono l'Ultenic FS1 molto maneggevole e comodo da utilizzare.

Superiormente è presente un (piccolo) display LCD con il quale si potrà controllare la carica rimanente e la modalità di aspirazione attiva, mentre nella zona posteriore è stato posizionato il filtro HEPA, sulla cui copertura è presente un tasto touch capacitivo con il quale non solo si potranno gestire le modalità di aspirazione, ma si potrà dare il via al processo di pulizia automatica una volta riposto l'aspirapolvere sulla base.

Perché sì, la vera chicca dell'Ultenic FS1 è la sua base di ricarica che alcuni potrebbero ritenere piuttosto ingombrante, ma che lo è per un nobile scopo: una volta posizionato l'aspirapolvere, il contenitore dello sporco si aprirà automaticamente e la base di ricarica aspirerà tutta la polvere ed i detriti catturati in fase di pulizia, per poi sterilizzare il sacchetto grazie a delle lampade UV.

Gran parte della superficie anteriore della base di ricarica si può aprire per accedere al vano in cui è stato inserito il sacchetto dedicato allo svuotamento dell'aspirapolvere: la pulizia però, non parte in automatico ma sarà necessario avviarla premendo un tasto posizionato sull'aspirapolvere.

Il peso dell'aspirapolvere, esclusa quindi la base di ricarica, è molto contenuto e per accenderlo basterà premere l'unico tasto fisico posizionato nella zona superiore della struttura, di ottima qualità anche la spazzola motorizzata, ma un po' meno gli altri accessori: sono realizzati in policarbonato, ma trasmettono una sensazione piuttosto “cheap”, cosa che non si percepisce assolutamente quando si impugna l'aspirapolvere.

Inoltre, è pur vero che la base di ricarica e auto-svuotamento integra un ingresso per ricaricare una batteria secondaria (che non esce in confezione), ma quelli di Ultenic non hanno pensato ad alcuna soluzione per i due ugelli accessori. Peccato.

Sia l'impugnatura, che la struttura ed il posizionamento della batteria estraibile, sono ottimamente bilanciati e grazie ad una distribuzione del peso ben realizzata, permettono di utilizzare l'aspirapolvere con una comodità quasi disarmante, che non stanca per niente il braccio.

Infine, il tubo verticale al quale si andrà poi a collegare le spazzole motorizzate si può allungare o accorciare. E, questa, è una cosa che io trovo decisamente comoda.

Potenza d'aspirazione e funzionamento

d animare l'Ultenic FS1 ci pensa un motore brushless da 450W di potenza, che garantisce un'aspirazione massima di 30.000 Pa. Numeri di tutto rispetto, che possono essere regolati in base a tre livelli di pulizia, in modo da adeguare l'aspirazione alla giusta autonomia della batteria. Tutti i controlli vengono gestiti tramite il display touch, anche se il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità AUTO: in questo modo l'aspirapolvere riconoscerà il materiale della superficie sulla quale si trova a lavorare ed imposterà, in maniera del tutto autonoma, la potenza più adatta in quel momento.

È chiaro però che con una potenza del genere, non ci sarà tipo di sporco che l'Ultenic FS1 non riuscirà ad aspirare, e lo scorrimento dell'aspirapolvere sulle superfici (e la sua ergonomia) lo rendono estremamente comodo da utilizzare: l'Ultenic FS1 è tra i più maneggevoli tra gli aspirapolvere senza fili nella sua fascia di prezzo, ed i LED che sono stati posizionati nella zona anteriore della spazzola motorizzata, aiutano a vedere meglio lo sporco sul pavimento.

Certo, il contenitore dello sporco integrato nell'aspirapolvere non è tra i più capienti del mercato, e con i suoi 550 ML non riesce a reggere la competizione con molti dei prodotti in vendita nella stessa fascia di prezzo, ma mai come questa volta non è un problema: quando è pieno, ci vorranno 15 secondi per svuotarlo nella base di ricarica e ricominciare la pulizia.

C'è però da dire che si tratta di un prodotto piuttosto rumoroso: con i suoi 78 dB, la rumorosità massima è leggermente superiore alla media di mercato. Purtroppo, poi, continuo ad essere convinto che il vero “compromesso” sia nelle spazzole accessorie: ok, abbiamo già detto che quelle presenti sono di scarsa qualità, ma ciò che proprio non mi è andato giù è stata l'assenza della spazzola motorizzata anti-acaro che, data l'ottima maneggevolezza del dispositivo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Poco male però, visto che in confezione il brand ha inserito ben tre sacchetti da 3L per la base di auto-svuotamento, ed è possibile acquistare i ricambi spendendo 20 euro per un pacco da sei.

Autonomia della batteria

La batteria da 2500 mAh è un altro punto forte dell'Ultenic FS1. Grazie al buon bilanciamento del motore digitale, sono riuscito a raggiungere quasi i 20 minuti di funzionamento con la massima aspirazione e circa i 60 minuti di autonomia con l'aspirazione minima.

I tempi di ricarica, invece, sono nella media: per ricaricare totalmente la batteria dell'Ultenic FS1 ci vorranno circa 3 ore, ed è possibile farlo o collegando direttamente l'aspirapolvere alla base di ricarica, oppure estraendo la batteria ed inserendola nell'apposito slot sulla base stessa.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo dell'Ultenic FS1 è di 399,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, lo potreste già comprare in sconto grazie ad un coupon di 50 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto: basterà cliccare su “Applica Coupon 50€” prima di procedere con l'acquisto. E si tratta di un prodotto con qualità e funzionalità mai viste in questa fascia: fino ad oggi per acquistare un aspirapolvere ciclonico senza fili con le sue caratteristiche, era necessario spendere cifre ben più grandi, ma con questo FS1 Ultenic si è dimostrata nuovamente in grado di rendere queste tecnologie molto più accessibili, con poche rinunce.

Purtroppo ciò che non mi ha convinto sono state le spazzole accessorie e la totale assenza di una spazzola motorizzata anti-acaro dalle dimensioni più compatte di quella principale: se il brand avesse pensato di lavorare meglio su questi dettagli, magari alzando il prezzo di qualche euro, l'Ultenic FS1 non avrebbe avuto rivali in nessuna fascia di prezzo.





