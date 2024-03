Aqara A100 Pro è la serratura smart premium con Zigbee e Apple HomeKit

Massima sicurezza e tanta eleganza con la serratura smart Aqara A100 Pro, modello premium dotato di 7 sistemi di sblocco ed il supporto al protocollo Zigbee e Apple HomeKit: il prezzo scende grazie a quest’offerta targata Banggood, con spedizione gratis!

Risparmia con la serratura smart Aqara A100 Pro: ecco le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Aqara

Come anticipato poco sopra, la serratura smart premium Aqara A100 Pro offre ben 7 metodi di sblocco: il dispositivo può essere attivato tramite Bluetooth, chiave di emergenza, One-Time password, HomeKit, scheda NFC, password e impronta digitale. La serratura può essere sfruttata tramite l’app dedicata per Android e iOS e supporta in modo nativo Apple HomeKit mentre per la connettività sono presenti sia il protocollo Zigbee (necessita di un hub dedicato) che il Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda la compatibilità, il prodotto è disponibile in due versioni (per porte con spessore da 40-80 mm e da 80-120 mm).

Crediti: Aqara

La serratura smart Aqara A100 Pro è in offerta lampo su Banggood, al prezzo di 211€ (per il modello da 40-80 mm) e con spedizione gratuita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le